Após testar negativo para Covid-19, Gustavo Gómez volta aos treinos no Palmeiras

O Palmeiras teve uma boa notícia no treinamento deste sábado, na Academia de Futebol. Isso porque o zagueiro Gustavo Gómez voltou a fazer atividades após ser diagnosticado com a Covid-19 e testar negativo duas vezes consecutivas. Acontece que ele ainda não tem condições de jogo no Paulistão e o clube mantém a expectativa de que ele possa estar em campo na Recopa.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Na última terça-feira, em uma bateria de testes do clube para o duelo com o Athletico-PR, o paraguaio testou positivo para o coronavírus e foi imediatamente colocado em isolamento naquele dia, ficando fora do primeiro jogo da decisão, em Curitiba-PR. Assintomático, o jogador foi avaliado diariamente e de lá para cá já teve dois diagnósticos negativos consecutivos.

Com isso, ele foi liberado para realizar atividades ao ar livre em seu quinto dia depois do resultado positivo. Apesar desse retorno, Gómez não está em condições de jogo para enfrentar a Inter de Limeira, neste domingo, fora de casa, pois o protocolo do Paulistão exige oito dias de afastamento até a volta. Sendo assim, ele só poderá jogar a competição no outro domingo, dia 6.

Para a Recopa Sul-Americana, o protocolo de Covid-19 exige o isolamento de sete dias para aqueles atletas que estiveram assintomáticos, caso de Gustavo Gómez. Sendo assim, a partir de segunda-feira ele estará apto para ser relacionado para enfrentar o Athletico-PR, no Allianz Parque, na quarta, às 21h30. Capitão do time, ele deve ser titular da zaga palmeirense na decisão.

Neste domingo, os desfalques do Alviverde serão, além de Gómez, Gustavo Scarpa, que se recupera de estiramento no joelho esquerdo, Gabriel Menino, que sofreu entorse no tornozelo direito, e Luan, que tem lesão na coxa esquerda. Desses, apenas Scarpa e Gómez devem reforçar o elenco na quarta.