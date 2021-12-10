Após ter saída anunciada do Palmeiras, Jailson desperta interesse do Cruzeiro

No Palmeiras desde 2014, Jailson teve sua saída anunciada pelo clube no último sábado (4). O goleiro de 40 anos não terá o contrato renovado para a temporada de 2022. Livre no mercado, ele despertou o interesse do Cruzeiro, comandado pelo diretor Alexandre Mattos e pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. A informação foi publicada pelo ‘Superesportes MG’ e confirmada pela reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA.Representantes do atleta são esperados em Belo Horizonte ainda nesta semana para tratar dos detalhes. Outros clubes brasileiros interessados correm por fora para contar com o goleiro.

Jailson foi campeão no Palmeiras ao lado de Alexandre Mattos e Vanderlei Luxemburgo e tem o perfil de líder buscado pela diretoria do Cruzeiro.Pelo Palmeiras, o camisa 42 disputou 104 jogos, sendo 95 como titular. Durante sua passagem, Jailson conquistou cinco títulos: Brasileirão 2016 e 2018; Paulistão 2020; Copa do Brasil 2015 e 2020; Libertadores 2020 e 2021.

Ele foi homenageado na manhã da última quarta-feira (8), na Academia de Futebol, recebendo uma placa comemorativa e uma camisa customizada com o número 104, em referência ao número de jogos dele pelo Verdão.

– São 104 jogos e oito títulos. O Jailson entrou para a história da Sociedade Esportiva Palmeiras como um dos maiores atletas do clube. Em nome de toda a torcida palmeirense, o nosso muito obrigado – disse Maurício Galiotte, em celebração que envolveu funcionários e familiares do goleiro.