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futebol

Após tentar saída, Victor Yan troca de agente e busca recomeço no Santos

Volante, um dos destaques da geração 2001, entrou na Justiça para tentar a liberação do clube, mas voltou atrás, trocou de empresários e agora tenta recuperar espaço...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2021 às 12:51

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 12:51

O volante Victor Yan está ‘recomeçando’ sua carreira no Santos. O jogador mudou de empresário recentemente e busca reconquistar seu espaço no elenco profissional do time da Vila. Atualmente, o Menino da Vila treina com a equipe Sub-20.Com amparo dos antigos responsáveis por sua carreira, Yan foi à justiça contra o Santos questionando a vigência de cinco anos de seu contrato, que tinha validade até 30 de agosto de 2022. Ele foi assinado em 2017. Com base na Lei Pelé, a Justiça do Trabalho apontou ganho de causa ao Santos, em sede liminar, e reconheceu o vínculo assinado por ambos.
Para que o Santos pudesse entender melhor a situação, foi realizada uma reunião entre o jogador, clube e os novos agentes. Uma audiência havia sido marcada para o dia 26 de outubro, mas ela não aconteceu porque que os advogados de seus antigos agentes não compareceram.Vale lembrar que o atleta pode assinar um pré-acordo com qualquer clube a partir de 28 de fevereiro para sair de graça em setembro do ano que vem. Recentemente, foi sondado por clubes da Espanha, Grécia e Portugal. A multa rescisória dele é de 50 milhões de euros (R$ 306 mi). O Peixe ainda não manifestou defeso de renovar.
Victor Yan sempre foi um dos expoentes da geração de 2001 do Santos, que tinha nomes como Rodrygo e Yuri Alberto. Em 2018, ainda com 16 anos, ele estreou na equipe profissional do Santos na partida contra o São Bento. Dois dias depois, ele sofreu uma grave lesão no joelho em um treinamento e ficou muito tempo afastado dos gramados.
Crédito: VictorYanfoidestaquenascategoriasdebasedoSantos(Foto:Divulgação/SantosFC

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