Após suspeita de compra de votos, Comissão Eleitoral do Corinthians exclui pai de Willian do pleito

Após reunião virtual na última terça-feira, a Comissão Eleitoral do Corinthians decidiu, por unanimidade, a inelegibilidade de Severino Vieira da Silva, pai do jogador Willian, do Chelsea, que pretendia ser membro do Conselho Deliberativo do clube. Segundo o documento publicado nesta manhã, a razão para a exclusão se dá pela suspeita de compra de votos de associados.

No começo desta semana, em post no Facebook, Severino comunicou que estava se candidatando a uma vaga no conselho em uma das "chapinhas" do clube, e se propôs a ajudar a colocar em dia as mensalidades de sócios que estivessem em débito. Em resposta a um comentário de uma pessoa que se declarou "em débito", Severino chegou a deixar seu telefone para contato.Acontece que desde o dia 8 de junho, quando foram divulgadas as regras para o pleito deste ano, quitar ou tentar quitar mensalidades atrasadas de terceiros são práticas proibidas na corrida eleitoral e a infração dessa regra prevê a inelegibilidade do candidato. Os membros da Comissão caracterizaram o post de Severino como "tentativa de aliciar irregularmente eleitores", termo que o próprio documento traduz para o que é conhecido como "compra de votos".