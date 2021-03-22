Após surtos coletivos, apenas um jogador do Corinthians segue em isolamento por Covid-19

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Depois de três semanas difíceis, com vários surtos coletivo de Covid-19, o Corinthians tem praticamente todos os jogadores contaminados pelo novo coronavírus de volta. Apenas o volante Roni segue em isolamento.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosO primeiro dos 15 casos registrados em março contemplou uma leva de oito jogadores, na véspera do clássico contra o Palmeiras, no dia 3 de março, pela segunda rodada do Paulistão, na Neo Química Arena.

Contudo, no mesmo dia do Dérbi, o meia Camacho amanheceu com sintomas, mesmo o seu teste resultando negativamente para doença no dia anterior. Dois dias depois, em 5 de março, o Timão divulgou que um novo exame realizado com o jogador detectou a doença.

Contudo, no dia seguinte, véspera do confronto diante da Ponte Preta, pela terceira rodada do Estadual, quatro novos casos foram confirmados, totalizando 13 jogadores infectados.

Na terceira semana de março, os primeiros jogadores contaminados com a Covid começaram a voltar, mas dois outros foram infectados, entre eles Roni, que segue em isolamento.

Agora, 14 entre os 15 já estão disponíveis para as atividades comandadas pelo técnico Vagner Mancini, a maioria deles já foram relacionados e até entraram em campo nos compromissos mais recentes do Timão, contra São Caetano, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, no último domingo (14), no estádio Anacleto Campanella, e Salgueiro, em Pernambuco, na quarta-feira (17), pela primeira fase da Copa do Brasil, vitórias por 1 a 0 e 3 a 0, respectivamente.

No entanto, além dos jogadores o surto de Covid que atingiu o time de Parque São Jorge também respingou em integrantes da comissão técnica, membros da diretoria e funcionários. Os nomes desses não foram divulgados pelo clube, tampouco os retornos, mas as inúmeras ausências fizeram com que profissionais se desdobrassem durante duas semanas, entre eles o técnico Vagner Mancini e o presidente Duílio Monteiro Alves.

Para conter o avanço da doença, inclusive, parte dos colaboradores corintianos se mantém em regime de trabalho remoto, sem sair de casa.