Após 'sumir', Marlon volta a aparecer no elenco do Fluminense no site oficial

Depois de não aparecer na primeira atualização do elenco no site oficial do Fluminense, o lateral-esquerdo Marlon já figura no grupo. Com possibilidade de deixar o clube, o jogador não constava na lista, provavelmente por um erro. Agora, ele está ao lado dos outros laterais com a camisa 30.Quem ainda não estava na lista e também entrou foram Fábio, que havia acabado de ser anunciado, e Pedro Rangel, ainda sem número definido, mas a quarta opção para o gol. Uma das mudanças foi Luiz Henrique herdando a camisa 11 de Cazares. A 7 segue vaga após a saída de Lucca.
O atacante Germán Cano segue sem uma numeração definida. O jogador ex-Vasco gosta do número 14, mas está ocupado por Danilo Barcelos. O lateral, sem espaço no elenco, pode deixar o clube e, assim, o centroavante teria o caminho livre.
GOLEIROS
1 - Marcos Felipe12 - Fábio27 - Muriel
ZAGUEIROS
26 - Manoel44 - David Braz3 - Matheus Ferraz33 - Nino29 - David Duarte40 - Luan Freitas4 - Luccas Claro
LATERAIS
30 - Marlon15 - Cristiano6 - Pineida14 - Danilo Barcelos2 - Samuel Xavier31 - Calegari
MEIO-CAMPISTAS
38 - Martinelli52 - Felipe Melo35 - André5 - Wellington8 - Nonato20 - Yago Felipe21 - Jhon Arias13 - Nathan10 - Ganso
ATACANTES
39 - Gabriel Teixeira9 - Fred70 - Gabriel Paulista11 - Luiz Henrique17 - WillianSem número - Cano23 - John Kennedy18 - Matheus Martins