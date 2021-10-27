Após sucesso com Jude Bellingham, Borussia Dortmund busca a contratação do irmão do jovem inglês

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Após acertar em cheio ao contratar o meio-campista Jude Bellingham na temporada 2020/21, o Borussia Dortmund já pensa em fechar com mais um nome da família do atleta inglês. De acordo com a imprensa britânica, o irmão do jogador do clube aurinegro, Jobe, está na mira do time de Marco Rose.Segundo o jornal "The Sun", Jobe Bellingham, de 16 anos, que atua como atacante, também é apontado como promessa das categorias de base do Birmingham City e pode deixar a equipe azul em breve. A intenção do clube alemão é sair na frente das equipes inglesas, assim como fez com Jude.

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Atleta do time sub-18, o jovem ainda não estreou nos profissionais, mas foi relacionado para duas partidas da Copa da Liga nesta temporada. Do banco nas em ambos os jogos, viu seu time vencer o Colchester United e ser eliminado pelo Fulham.

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