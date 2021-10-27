Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após sucesso com Jude Bellingham, Borussia Dortmund busca a contratação do irmão do jovem inglês
futebol

Após sucesso com Jude Bellingham, Borussia Dortmund busca a contratação do irmão do jovem inglês

Jobe Bellingham, que completou 16 anos recentemente, é tratado como grande promessa do futebol inglês, assim como seu irmão, que hoje faz sucesso no clube da Alemanha...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 14:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2021 às 14:23
Crédito: Reprodução / Instagram
Após acertar em cheio ao contratar o meio-campista Jude Bellingham na temporada 2020/21, o Borussia Dortmund já pensa em fechar com mais um nome da família do atleta inglês. De acordo com a imprensa britânica, o irmão do jogador do clube aurinegro, Jobe, está na mira do time de Marco Rose.Segundo o jornal "The Sun", Jobe Bellingham, de 16 anos, que atua como atacante, também é apontado como promessa das categorias de base do Birmingham City e pode deixar a equipe azul em breve. A intenção do clube alemão é sair na frente das equipes inglesas, assim como fez com Jude.
+ Veja a tabela e os jogos da Bundesliga
Atleta do time sub-18, o jovem ainda não estreou nos profissionais, mas foi relacionado para duas partidas da Copa da Liga nesta temporada. Do banco nas em ambos os jogos, viu seu time vencer o Colchester United e ser eliminado pelo Fulham.
+ Messi fora do topo, Neymar ausente do top 15… Veja as 25 posições de suposta lista da Bola de Ouro 2021
Assim como o irmão, Jobe também segue os passos na seleção inglesa e faz parte da equipe sub-17 do English Team. Na atual temporada, somando jogos por seleção e clube, o atleta atuou 11 partidas, marcou três gols e deu ainda uma assistência.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

borussia dortmund
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lago do Parque Moscoso é esvaziado e peixes são retirados em Vitória
Imagem de destaque
Juninho, ex-prefeito de Cariacica, descobre tumor na cabeça após perder a esposa com câncer
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 06/05/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados