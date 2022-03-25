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Após sorteio da Libertadores, Braz fala sobre reforços no Flamengo e faz alerta: 'Vamos ter que gastar mais'

Vice-presidente de futebol do Rubro-Negro comentou a respeito do assunto enquanto assistia ao sorteio do torneio...

Publicado em 25 de Março de 2022 às 13:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2022 às 13:06
O Flamengo conheceu os seus adversários na fase de grupos da Libertadores-2022, nesta sexta-feira, após sorteio realizado na sede da Conmebol, no Paraguai - o clube está no Grupo H com Universidad Católica (CHI), Sporting Cristal (PER) e Talleres (ARG). E Marcos Braz, vice-presidente de futebol rubro-negro, alertou para a necessidade de reforços:
- Você tem que ter um elenco qualificado, lógico, mas precisa ser grande também. Vamos ter que gastar mais um pouco, senão você não sobrevive - falou Braz, em entrevista à "FlaTV" durante o sorteio, emendando:
- (O Flamengo) Vai ter que se preocupar em relação a isso, os jogadores entenderem que, às vezes num primeiro momento, não jogarão, mas não serão preteridos. Pois, numa fase mais à frente, pode ser precisaremos até mais em relação a quem já jogou. Então, é entender que esse ano... A gente sempre fala sobre o calendário, mas esse ano tem a questão da Copa do Mundo, que espreme mais ainda - completou o VP do Fla.
Assim como todos os clubes que iniciarão a disputa na fase de grupos, o Flamengo pode enviar uma lista com 50 atletas inscritos (máximo) até às 18h (de Brasília) do dia 2 de abril, próximo sábado. O clube corre no mercado para contratar reforços, sendo que goleiro, meio-campista e ponta esquerda são prioridades para Paulo Sousa, atualmente.
A tabela da Libertadores ainda será detalhada, posteriormente, pela Conmebol. Enquanto isso, o Fla está com a chave virada para a final do Carioca. O jogo de ida será realizado na próxima quinta (31), contra Fluminense ou Botafogo, no Maracanã.
Crédito: BrazjuntoaPauloSousa,técnicodoFlamengo(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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