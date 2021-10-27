Após somar só 1 ponto em dois jogos, Corinthians corre risco de cair para o 8º lugar do Brasileirão nesta quarta

Crédito: Fábio Santos bate pênalti para virar jogo no Sul; empate amargo e risco de cair para 8º (Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Ao somar apenas um ponto nas suas últimas duas partidas, nas quais sofreu uma derrota por 1 a 0 para o São Paulo, no Morumbi, e empatou por 2 a 2 com o Internacional, no Beira-Rio, o Corinthians viu a sua distância para o G4 do Campeonato Brasileiro aumentar para cinco pontos. E para completar, o Alvinegro corre o risco de fechar a noite desta quarta-feira na oitava colocação.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em partida atrasada da 23ª rodada, o Fluminense enfrenta o Santos, às 19h, na Vila Belmiro, com a chance de ultrapassar Internacional e o Timão de uma só vez, e assumir a sexta posição. Com 39 pontos, o Tricolor carioca está dois atrás do clube gaúcho e da equipe paulista, hoje nos respectivos sexto e sétimo lugares, e que passaram a somar 41 cada após o duelo do último domingo.

O Corinthians, por sua vez, não vence uma partida desde quando derrotou justamente o Fluminense, no dia 13 de outubro, na Neo Química Arena, onde conquistou um triunfo por 1 a 0, mas acabou perdendo o meia-atacante Willian por uma grave lesão muscular já nos minutos iniciais do primeiro tempo.O Flu tentará se aproveitar da má fase e do desespero do Santos, que vem de uma derrota por 2 a 0 para o América-MG, também na Vila Belmiro, e agora encabeça a zona de rebaixamento do Brasileirão, em 17º, com 29 pontos.

INSTABILIDADE E QUEDA NA TABELA APÓS PERDER INVENCIBILIDADE

Ameaçado de cair para a oitava posição nesta quarta-feira, o Corinthians anteriormente se viu a um passo de entrar no G4, a zona de classificação direta para a fase de grupos da Copa Libertadores, após bater o Bahia por 3 a 1, em casa, e acumular sua décima partida de invencibilidade no Brasileirão. Era a 24ª rodada e a equipe comandada por Sylvinho assumia a quinta posição, com 37 pontos, então a apenas dois de distância de Fortaleza e Flamengo.

Entretanto, a partir da jornada seguinte, o Timão passou a amargar a sua fase instável neste segundo turno da competição. Ao perder por 1 a 0 para o Sport, na Arena Pernambuco, viu ruir sua série invicta e caiu para a sétima colocação, ficando atrás de Bragantino e Inter, então respectivamente em quinto e sexto.

Esse posto na tabela não se alterou para o Corinthians mesmo com o triunfo em seguida sobre o Fluminense, pois na mesma 27ª rodada o clube de Bragança Paulista e o Colorado também venceram as suas partidas.

E o desejo de iniciar uma nova sequência positiva já foi frustrado na 28ª jornada do Brasileirão com a derrota para o São Paulo no clássico, sendo que o revés para o rival também fez o Alvinegro ficar a cinco pontos de distância do G4, então fechado pelo Fortaleza, que abriu vantagem ao bater a Chapecoense.

No último domingo, no Beira-Rio, o Corinthians se viu muito perto de assumir o sexto lugar, pois foi buscar uma virada por 2 a 1 sobre o Inter e sustentava a vantagem até os 47 minutos do segundo tempo, quando Gustavo Maia acertou belo chute de fora da área para assegurar a igualdade aos donos da casa. E o resultado manteve o Timão a cinco pontos do G4, agora com o Flamengo em quarto lugar após o Palmeiras assumir a vice-liderança na segunda-feira.

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