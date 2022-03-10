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Após sofrer pancada na Libertadores, situação de Luiz Henrique não preocupa no Fluminense

Jogador precisou ser substituído no segundo tempo da vitória sobre o Olímpia depois de uma entrada de Iván Torres...
LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2022 às 17:22

Publicado em 10 de Março de 2022 às 17:22

Certo alívio para a torcida do Fluminense. Depois de sair mancando na vitória por 3 a 1 sobre o Olimpia, do Paraguai, na ida da terceira fase da Libertadores, a situação do atacante Luiz Henrique não preocupa o clube. Ele foi reavaliado nesta quinta-feira na reapresentação dos jogadores no CT Carlos Castilho e tem chances de estar disponível já para o confronto de volta.O cria de Xerém deixou o gramado mancando e com dores no tornozelo, dando lugar a Jhon Arias. Ele sofreu uma dura entrada de Iván Torres, que levou apenas cartão amarelo, mas tirou o jovem da partida. Luiz Henrique iniciou o tratamento já no banco de reservas e precisará cuidar do local nos próximos dias. Assim, deve ficar fora do confronto com o Boavista no sábado, assim como outros titulares.
Luiz foi um dos destaques do Flu na partida depois de marcar um golaço logo no primeiro minuto do segundo tempo. A expectativa era saber se ele poderia desfalcar a equipe na partida de volta, na próxima quarta-feira, em Assunção, no Paraguai. Já são quatro assistências e um gol para o garoto em 2022.Os tricolores terão vantagem no Paraguai e podem até perder por um gol de diferença para sair com a vaga na fase de grupos. Uma derrota por dois gols levará a disputa para os pênaltis. Vale lembrar que não há mais o gol fora de casa como critério de desempate.
O próximo encontro entre as equipes é na quarta-feira, dia 16, no Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai. A partida será novamente às 21h30 (de Brasília). Vale vaga na fase de grupos da competição continental. Antes disso, o Tricolor faz o último jogo da Taça Guanabara, da qual já é campeão, no sábado, contra o Boavista, às 16h.
Crédito: LuizHenriqueprecisousersubstituídonosegundotempodojogodoFluminense(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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