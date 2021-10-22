Após sofrer derrotas como visitante, Corinthians desafiará jejum de quase dois meses sem vitórias fora de casa

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Depois de sofrer duas derrotas seguidas como visitante, ao cair por 1 a 0 diante de Sport e São Paulo, o Corinthians voltará a campo neste domingo, às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre, tentando quebrar um jejum de vitórias fora de casa que já é de quase dois meses. O último triunfo longe de São Paulo ocorreu justamente na capital gaúcha, onde bateu o Grêmio por 1 a 0, na arena do rival, em 28 de agosto, pela penúltima rodada do primeiro turno do Brasileirão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians

Naquela ocasião, o Timão superou a equipe tricolor com um gol marcado por Jô e manteve o adversário na zona de rebaixamento, na qual os gremistas ainda figuram, com 26 pontos, na penúltima posição da tabela da competição. De lá para cá, entretanto, os comandados do técnico Sylvinho acumularam dois empates e duas derrotas em confrontos fora dos seus domínios.

Esse jejum como visitante começou com um empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, em Goiânia, pela primeira rodada do segundo turno do Brasileirão. Depois disso, nova igualdade ocorreu em Bragança Paulista, onde o Timão foi buscar o placar de 2 a 2 com o Bragantino no sufoco, com gols marcados no final do jogo da 23ª jornada do torneio. Em seguida, a equipe completou dez partidas de invencibilidade ao bater o Bahia por 3 a 1, na Neo Química Arena.Porém, já no compromisso seguinte acabou a euforia com o triunfo no confronto que marcou o retorno da Fiel torcida ao estádio após quase 20 meses com portões fechados por causa da pandemia do novo coronavírus. Atuando na Arena Pernambuco, o Corinthians jogou muito mal, foi batido pelo Sport e viu também cair a sua longa série invicta no Campeonato Brasileiro.

A reação veio na sequência, em casa, com uma vitória sobre o Fluminense, mas a equipe alvinegra voltaria a ser superada como visitante no clássico diante do São Paulo, no Morumbi, em revés que impediu o time de se aproximar do G4 do Brasileirão - hoje ocupa o sétimo lugar, com 40 pontos, cinco atrás do Fortaleza, o quarto colocado. Bragantino, com 43, e Inter (40), figuram nas respectivas quinta e sexta posições após terem empatado por 1 a 1, na noite da última quinta-feira, no Beira-Rio, em confronto atrasado da 19 ª rodada.

QUEDA DE RENDIMENTO COMO VISITANTE

Ao término da 18ª rodada, na qual superou o Grêmio no Sul, o Corinthians ocupava a 3ª posição na classificação de visitantes do campeonato, somando 19 pontos, um a menos do que tinham então Red Bull Bragantino e Atlético-MG. E agora, após o encerramento da 27ª rodada, o Timão caiu para o posto de quinto melhor time em aproveitamento fora de casa, com 21 pontos.

Ou seja, após a partida diante dos gremistas, o Alvinegro somou apenas dois pontos em confrontos no campo dos adversários no período e agora está cinco atrás do clube de Bragança Paulista, que hoje ostenta a condição de líder na classificação dos melhores visitantes do Brasileirão.

E vale lembrar que, na mesma época em que figurava em terceiro lugar neste ranking de aproveitamento fora de casa, o Timão era apenas o 18º melhor mandante. E então o bom desempenho longe de Itaquera compensava o rendimento ruim da equipe nas partidas na Neo Química Arena.

MELHORA DO DESEMPENHO COMO MANDANTE

Se piorou como visitante, o Corinthians evoluiu em seu desempenho como anfitrião. Após uma vitória sobre o Palmeiras e dois triunfos consecutivos nas duas primeiras partidas em que pôde contar com a presença dos seus torcedores no estádio, o Alvinegro, antes 18º, saltou para a 12ª posição na classificação dos melhores mandantes do Brasileirão, com 19 pontos.