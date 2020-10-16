Após sete meses, Tour da Neo Química Arena retoma atividades na próxima quarta-feira

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians

Depois de pouco mais de sete meses, o tour Casa do Povo – visita guiada pela Neo Química Arena – volta a abrir as portas e retomará as atividades na próxima quarta-feira, dia 21 de outubro, com protocolos preventivos visando a segurança de torcedores e funcionários (ver todas medidas abaixo).Na última sexta-feira, o Governo do Estado de São Paulo anunciou o avanço para a fase verde do plano de reabertura da economia durante a pandemia de coronavírus. Com isso, o Tour Casa do Povo, que já recebeu mais de 145 mil pessoas desde 2017, terá de reabrir com turmas de até 60% da capacidade, seguindo todas as medidas de segurança, como uso de máscara obrigatório, distanciamento de 1,5m entre visitantes, presença de totens de álcool em gel nos locais de acesso e proibição de encostar em objetos na hora das fotos.O Tour da Neo Química Arena realizou promoções durante a quarentena da pandemia, projetando a retomada futura das atividades, somando um total de 5 mil pessoas garantidas para o retorno. Os visitantes que já adquiriram entradas poderão agendar o passeio em um período de seis meses, até abril de 2021, por meio dos canais oficiais. Quem quiser adquirir entradas para novas datas, deve acessar apenas o site oficial (tour.arenacorinthians.com.br), uma vez que as bilheterias no estádio não estarão abertas.

- Aos poucos vamos retomando a rotina da visitação à Neo Química Arena em segurança. Nós, do tour Casa do Povo, estamos fazendo o que está ao nosso alcance para que todos possam usufruir da visita tranquilamente, seguindo os protocolos necessários e, ao mesmo tempo, usufruindo um momento de lazer na casa do Corinthians - afirmou Gabriel Dolce, gerente do tour Casa do Povo.

- Nossa equipe permaneceu em casa durante todo esse período e, agora, com certeza está pronta para esse novo momento. Contaremos com a responsabilidade e bom senso de todos os visitantes no cumprimento das regras, pois a segurança dos visitantes estará em primeiro lugar - disse Dolce.

Referência de turismoEm setembro, mesmo parado por conta da pandemia, o Tour Casa do Povo recebeu o selo “Travellers Choice”, do site de turismo Trip Advisor, que é concedido para apenas 10% das principais atrações turísticas do mundo. Outra avaliação acima da média para o Casa do Povo é através do Net Promoter Score (NPS), metodologia de pesquisa que avalia a satisfação dos clientes. O NPS do Tour Casa do Povo é 90, classificado na zona de excelência, que vai de 74 a 100.

Tour Casa do PovoDurante cerca de uma hora de passeio guiado, os torcedores podem conhecer mais sobre a história do Corinthians e os bastidores da Neo Quimica Arena, passando pelo átrio, business lounge, sala de imprensa, auditório de coletivas, zona mista, sala de pré-aquecimento, vestiário e campo (por conta da pandemia, os camarotes, originalmente no passeio, não farão parte do trajeto até segunda ordem). Os visitantes são guiados por anfitriões apaixonados pelo Timão, que mostram a estrutura e curiosidades a respeito da construção do estádio de Itaquera.

PrevençãoPara que a retomada seja segura para os visitantes e para a equipe que trabalha na Neo Química Arena, os torcedores terão que cumprir os protocolos estabelecidos para a visita:

– Uso de máscara obrigatório durante todo o passeio, inclusive nos momentos de fotografias;– Medição de temperatura na entrada;– Distanciamento de 1,5m nas áreas comuns com marcações no piso.– Passagem por cabine de sanitização na entrada– Uso de totens de álcool gel, espalhados no trajeto em 10 pontos de higienização– Grupos reduzidos a 60% da capacidade

Como comprarOs ingressos para essa fase de retomada serão vendidos apenas de forma ONLINE, no site tour.arenacorinthians.com.br.

Para acessar o tour, os visitantes deverão apresentar o QR Code, disponibilizado na Área do Cliente no site de compra – impresso ou no celular. NÃO haverá impressão na hora.

FuncionamentoO tour Casa do Povo funciona de quarta a domingo, no valor de R$45 em dias de semana e R$65 em fins de semana e feriados. Crianças de 4 a 12 anos, estudantes, professores e idosos acima de 60 anos pagam meia-entrada mediante comprovação com documento original com foto. Crianças de 0 a 3 anos não pagam.

Agendamento de ingressos promocionais já compradosOs torcedores que adquiriram os ingressos promocionais antecipadamente podem agendar o passeio pelo telefone (11) 3152 4000, email: [email protected] , ou WhatsApp (11) 99670 0406. Atendimento de segunda a sexta, das 10h às 17h.