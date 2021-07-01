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Após ser reavaliado, Cano está confirmado para a duelo com o Confiança-SE pela Série B

Argentino recebeu um tostão na coxa durante o jogo contra o Goiás e foi substituído na etapa final. Ao ser avaliado pelo Departamento Médico, atacante poderá atuar no sábado...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 19:17

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 19:17
Crédito: Cano está liberado e será a esperança de gols do Vasco diante do Confiança-SE (Rafael Ribeiro/Vasco
Após a derrota para o Goiás, o Vasco permaneceu no estado e iniciou a preparação para o duelo contra o Confiança (SE), que será realizado no sábado, às 16h30, em São Januário. o treino aconteceu em Goiânia, no CT do Dragão, casa do Atlético Goianiense. Nele, Cabo realizou atividades com os atletas que não atuaram e/ou jogaram menos de 45 minutos na última quarta-feira.
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Por outro lado, jogadores que atuaram 45 minutos ou mais fizeram uma atividade na academia do Centro de Treinamento. Além disso eles deram sequência ao trabalho regenerativo, que foi iniciado logo após o fim do jogo contra o Esmeraldino, na Serrinha.
+ Vasco demonstra descontrole emocional e tem quatro derrotas na Série B
Durante a partida, Germán Cano recebeu um tostão na coxa durante a partida e foi substituído pelo centroavante Daniel Amorim. Ao ser reavaliado pelo Departamento Médico, o argentino foi liberado e está confirmado na partida contra a equipe sergipana, válida pela nona rodada da Série B do Brasileirão.
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Para o duelo deste sábado, o Vasco terá cinco desfalques. Além de Bruno Gomes e Juninho, expulsos, Galarza, Morato e Léo Jabá receberam o terceiro cartão amarelo e não poderão estar em campo. O camisa 10 também foi avaliado, já que foi substituído após sentir um desconforto na posterior da coxa direita. Mesmo se não estivesse suspenso, ele não teria condições por não ter tempo hábil para se recuperar.
> Uniformes do Vasco usados contra o Brusque serão leiloados
Com 10 pontos, o Gigante da Colina está na nona colocação e necessita de uma sequência positiva para encostar e entrar de vez no G4. O time terá pela frente dois duelos em casa contra Confiança-SE e Sampaio Corrêa antes de enfrentar os dois primeiros colocados: Náutico e Coritiba.

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