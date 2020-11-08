Após ser o mais votado, Leven Siano diz: 'querem alguém que tenha a capacidade de pacificar o clube'

Crédito: Felippe Rocha

Após longa indefinição, os votos da eleição do Vasco realizada neste sábado foram apurados e Leven Siano foi o candidato que terminou na frente no pleito. No entanto, é preciso salientar que a votação está sub judice e por este motivo a mesa diretora decidiu não declarar o vencedor. Em seu discurso, Siano agradeceu aos sócios, cutucou os adversários e disse que pretende pacificar o clube.

- Eu sou um estreante na política do Vasco. então essa é uma vitória extraordinária diante de outros personagens que estão na política do clube há 20, até há 40 anos como o grande benemérito Jorge Salgado. Ter mais votos que todos os outros mostra que os sócios vascaínos querem mudanças, querem algo diferente sendo feito no clube e alguém que tenha a capacidade de pacificar, respeitando a institucionalidade e os poderes do clube - afirmou.

- O resultado das urnas mostra a insatisfação de maneira geral do quadro de sócios com a atual gestão do presidente Alexandre Campello, que teve uma votação pífia de apenas 10% do colégio eleitoral. Enquanto um outro personagem se torna histórico na política do Vasco por insistir em tentar e perder: o senhor Júlio Brant teve 742 votos não se computando a urna 8. Isso significa que o quadro social se cansou desse personagem. - alfinetou outras chapas. Ainda em seu discurso, Leven agradeceu aos membros da mesa diretora da Assembleia Geral diante da confusão que acometeu a longa votação em São Januário. Ele também relembrou a mobilização dos sócios do clube comparecendo à votação apesar da decisão judicial na noite do dia anterior.

- Gostaria de agradecer a todos aqui presentes que trabalhar durante incessante 21 horas em prol do amor que todos nós temos pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Em especial, a mesa diretora da Assembleia Geral, mais especial ainda, doutor Alcides, que honrou a todos os vascaínos com a sua altivez, fidalguia, lealdade e vascaínidade. Tirando nossa embarcação no momento em que ela parecia perder o rumo mais uma vez - agradeceu