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Após ser goleado em clássico, Fábio Santos, do Corinthians, diz: 'Tudo o que o Mancini pediu, fizemos o contrário'

Lateral corintiano acredita que o elenco precisa 'sentir a derrota' por 4 a 0 para o Palmeiras, para que erros não voltem a acontecer...
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Publicado em 

18 jan 2021 às 22:29

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 22:29

Crédito: Marco Galvão/Fotoarena/Agência Lancepress!
Um dos jogadores mais experientes do Corinthians, o lateral-esquerdo Fábio Santos foi bastante crítico ao time, após a derrota por 4 a 0 no clássico contra o Palmeiras, nesta segunda-feira (18), às 19h, em jogo atrasado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o jogador, o elenco corintiano não conseguiu desenvolver o que foi preparado pelo técnico Vagner Mancini antes do jogo.
- Hoje, na verdade, não tirando o mérito do Palmeiras, mas tudo que o Mancini pediu para nós, fizemos o contrário. Marcamos uma linha intermediária, corremos para trás o tempo todo, demos muitas chances para os adversários - disse o lateral ao Premiere, na saída de campo. > Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos
Para Fábio, a solução para não cometer os mesmos erros nas próximas partidas está na comunicação interna.
- A gente tem que conversar entre nós no campo, se acertar. A gente tem que sentir a derrota, não é para falar que isso acontece, não pode acontecer em um clássico - pontuou o atleta.Ainda que com o resultado vexatório, Fábio Santos não vê terra arrasada na luta corintiana por uma vaga na zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores.
- Mas temos um objetivo, está próximo, sofremos bastante já e não podemos nos abalar. Estamos focados na Libertadores, é isso que a gente quer", diz o lateral do Corinthians - afirmou o lateral.
O Corinthians volta a campo já nesta quinta-feira (21). às 21h, quanto enfrenta o Sport, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o revés contra o Palmeiras, o Timão permaneceu na nona colocação, com 42 pontos.

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