futebol

Após ser alvo de racismo, Marinho chora e desabafa nas redes sociais

Atacante foi o autor do gol da equipe na partida, mas acabou sendo expulso e alvo de racismo durante a transmissão de Santos x Ponte Preta. Chorando, ele desabafou nas redes...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 14:34

Crédito: Reprodução/Instagram_
O atacante Marinho desabafou nas redes sociais nesta sexta-feira, após ser alvo de racismo durante a transmissão de Santos e Ponte Preta, na rádio "Energia 97", ontem (30) pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Depois da expulsão do jogador, o comentarista Fabio Benedetti, conhecido como Chef Benedetti, fez um comentário racista.
Durante o intervalo, Benedetti foi questionado sobre o que diria ao santista em um suposto grupo de Whatsapp do qual os dois fariam parte. O comentarista então disse: "Eu vou falar assim: 'Você é burro, você está na senzala, você vai sair do grupo uma semana para pensar sobre o que você fez.'"
O jogador usou o seu Instagram para desabafar sobre a situação. Chorando, o atacante do Peixe comentou sobre o infeliz comentário e deu sua opinião sobre o ocorrido.
- É de sentir na pele. Toda vez eu defendo a bandeira. Quando se passa na pele, se sofre. Agora vim falar sobre o que aconteceu. Por isso brigo pela causa. É horrível passar na pele. Não podemos deixar passar, sei o valor que eu tenho. Fico pensando, tá ligado? Antigamente não tinha voz ativa, passava desapercebido. Muita gente que não tem voz ativa baixa a cabeça a anda. Eu brigo pela causa porque tenho voz. E isso só mostra que quem não tem voz passa por coisa pior. A gente tem aceitado muito ainda. Justiça não pune os preconceituosos, vermes. Mas Deus perdoa, cara. Fica em paz - disse Marinho, chorando. O camisa onze santista também publicou uma foto ao lado de sua filha no Instagram condenando o racismo no Brasil. Pouco depois desse post de Marinho, o Chef Benedetti, autor do infeliz comentário, publicou um pedido de desculpas também no Instagram.

Tópicos Relacionados

santos
Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

