Após ser alvo de racismo, Marinho chora e desabafa nas redes sociais

O atacante Marinho desabafou nas redes sociais nesta sexta-feira, após ser alvo de racismo durante a transmissão de Santos e Ponte Preta, na rádio "Energia 97", ontem (30) pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Depois da expulsão do jogador, o comentarista Fabio Benedetti, conhecido como Chef Benedetti, fez um comentário racista.
Durante o intervalo, Benedetti foi questionado sobre o que diria ao santista em um suposto grupo de Whatsapp do qual os dois fariam parte. O comentarista então disse: "Eu vou falar assim: 'Você é burro, você está na senzala, você vai sair do grupo uma semana para pensar sobre o que você fez.'"
O jogador usou o seu Instagram para desabafar sobre a situação. Chorando, o atacante do Peixe comentou sobre o infeliz comentário e deu sua opinião sobre o ocorrido.
- É de sentir na pele. Toda vez eu defendo a bandeira. Quando se passa na pele, se sofre. Agora vim falar sobre o que aconteceu. Por isso brigo pela causa. É horrível passar na pele. Não podemos deixar passar, sei o valor que eu tenho. Fico pensando, tá ligado? Antigamente não tinha voz ativa, passava desapercebido. Muita gente que não tem voz ativa baixa a cabeça a anda. Eu brigo pela causa porque tenho voz. E isso só mostra que quem não tem voz passa por coisa pior. A gente tem aceitado muito ainda. Justiça não pune os preconceituosos, vermes. Mas Deus perdoa, cara. Fica em paz - disse Marinho, chorando. O camisa onze santista também publicou uma foto ao lado de sua filha no Instagram condenando o racismo no Brasil. Pouco depois desse post de Marinho, o Chef Benedetti, autor do infeliz comentário, publicou um pedido de desculpas também no Instagram.