Após sequência como titular, Felipe Melo é poupado e não enfrenta o Santos

O volante Felipe Melo não estará entre os jogadores do Palmeiras na partida diante do Santos, no próximo domingo (7). Segundo apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, após uma sequência de partidas como titular, o atleta de 38 anos foi poupado pela comissão técnica.
O camisa 30 iniciou os últimos cinco confrontos pelo Maior Campeão Nacional e marcou um gol fundamental na partida contra o Sport, garantindo a vitória do Verdão.
Após essa sequência, a comissão técnica do Alviverde optou por preservar o atleta de 38 anos, deixando ele de fora do jogo contra o rival do litoral paulista.
Sem Felipe Melo, o Palmeiras enfrenta o Santos neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.