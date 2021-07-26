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futebol

Após se machucar no Palmeiras e Fluminense, Caio Paulista retorna ao Rio para fazer exame médico

Atacante sentiu desconforto na articulação no início do segundo tempo; jogador pode ser mais um desfalque para a partida contra o Criciúma...

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 21:14

LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2021 às 21:14
Crédito: Caio Paulista irá realizar exame médico nesta segunda-feira (Cesar Greco / Palmeiras
No último sábado, Caio Paulista sentiu um desconforto na articulação durante a partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Logo nos primeiros minutos do segundo tempo, o atacante sentiu um estalo na articulação e tentou continuar em campo, mas precisou ser substituído por Luiz Henrique. Neste domingo, ele retornou ao Rio de Janeiro para realizar exame médico na segunda-feira.
Confira a classificação do BrasileirãoEnquanto o restante da equipe viaja para Santa Catarina para enfrentar o Criciúma na próxima terça, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, a situação do jogador preocupa para a sequência do Fluminense.

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