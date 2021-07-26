Após se machucar no Palmeiras e Fluminense, Caio Paulista retorna ao Rio para fazer exame médico

No último sábado, Caio Paulista sentiu um desconforto na articulação durante a partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Logo nos primeiros minutos do segundo tempo, o atacante sentiu um estalo na articulação e tentou continuar em campo, mas precisou ser substituído por Luiz Henrique. Neste domingo, ele retornou ao Rio de Janeiro para realizar exame médico na segunda-feira.