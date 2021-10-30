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Após se firmar no Corinthians, João Victor projeta 'muitos títulos' e ida para Seleção: 'Sei onde posso chegar'

Consolidado como titular da defesa do Alvinegro, jogador de 23 anos fala em 'fazer história' com troféus pelo clube e ainda pavimentar caminho para chegar ao time nacional do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

30 out 2021 às 08:00

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 08:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Com 41 jogos disputados pelo Corinthians, sendo 37 deles como titular, o zagueiro João Victor, de 23 anos, é considerado uma das joias formadas na base alvinegra. E, após se firmar no time profissional, ele espera agora alçar voos mais altos em sua carreira. Hoje, a meta "modesta" é a de ajudar sua equipe a garantir uma vaga direta na Copa Libertadores. Para 2022, porém, o defensor mira a conquista de títulos e até mesmo chegar à Seleção Brasileira.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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João Victor revelou essas projeções na última sexta-feira, em entrevista coletiva concedida logo depois de treinar com o elenco corintiano na preparação para enfrentar a Chapecoense, na próxima segunda, às 21h30, na Neo Química Arena, no fechamento da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O defensor também não escondeu a alegria com o momento que está vivendo e ainda admitiu que já tinha a expectativa de que iria alcançá-lo, tendo em vista a confiança em seu futebol, com o qual ele se firmou como titular sob o comando do técnico Sylvinho. Antes disso, o atleta chegou a atuar por empréstimo no Atlético-GO, mas retornou ao Corinthians a pedido de Vagner Mancini, ex-comandante alvinegro, que também vinha apostando no defensor.
- Estou muito feliz com o que vem acontecendo, já esperava essa ascensão que eu estou tendo, porque sei da minha qualidade, sei onde posso chegar, mas tenho que manter os pés no chão e espero cada vez mais crescer nesse clube e conquistar títulos com essa camisa maravilhosa - projetou o atleta.E João Victor está convicto de que poderá trilhar um caminho de sucesso pelo Corinthians por um longo período, uma meta que, se cumprida, poderá pavimentar o caminho para que ele alcance o sonhado espaço na equipe nacional comandada pelo técnico Tite. Confiança para isso não vai lhe faltar.
- Creio que posso chegar a fazer história nesse clube maravilhoso, conseguir manter essa sequência de titularidade por muito tempo, chegar na Seleção Brasileira, que é um dos meu objetivos. Acho que todo jogador sonha com esse momento de ser convocado. Acho que é isso, conquistar muitos títulos pelo clube, e chegar na Seleção Brasileira - completou João Victor ao ser questionado na coletiva sobre "até onde ele pode chegar" em sua carreira.
Na próxima segunda-feira, diante da Chapecoense, o jovem zagueiro vai retornar ao time corintiano depois de ter cumprido suspensão pelo terceiro cartão amarelo no jogo em que o Corinthians empatou por 2 a 2 com o Internacional, no Beira-Rio. Em Porto Alegre, ele foi substituído por Raul Gustavo, que retornará ao banco de reservas. Já Cássio, suspenso, deverá dar lugar a Matheus Donelli, de 19 anos, considerado o segundo goleiro do elenco.

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