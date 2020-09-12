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Após se destacar em Curitiba, Rhuan deve ser o substituto de Salomon Kalou no clássico contra o Vasco

Com o desfalque do marfinense, Paulo Autuori contará com o jovem atacante, que entrou bem contra o Athletico-PR, sofreu pênalti, e aparece como uma boa opção na equipe...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 17:13

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2020 às 17:13
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na última quarta, o Botafogo encontrava muitas dificuldades na transição ofensiva e criava pouco na partida contra o Athletico-PR. Até que com a entrada do jovem Rhuan, a equipe cresceu no jogo, na etapa final, e abriu o placar em Curitiba. O atacante sofreu o pênalti, que originou o gol de Victor Luis, e entrou muito bem, sendo uma opção de velocidade para a equipe.
Com o desfalque de Salomon Kalou, o técnico Paulo Autuori deve optar por Rhuan, que será o provável substituto do marfinense no clássico deste domingo, contra o Vasco, às 20h30, no Nilton Santos. Vale destacar que o experiente atacante foi liberado para viajar à França para se formar na Escola de Negócios de Lyon.
Por outro lado, o técnico optou por deixar os atacantes Luis Henrique e Pedro Raul como opções no banco de reservas, já que ambos desfalcaram a equipe nas últimas partidas e tiveram problemas físicos. Keisuke Honda, por sua vez, estará de volta à equipe titular, após ser poupado contra o Athletico.
Por fim, Diego Cavalieri será o titular do gol do Glorioso neste domingo, pois Gatito Fernández segue em tratamento em virtude de uma lesão na coxa direita.
Com isso, o Botafogo deve ir para o clássico deste domingo com: Diego Cavalieri; Marcelo Benevenuto, Rafael Forster e Kanu; Kevin, Caio Alexandre, Honda, Bruno Nazário e Victor Luis; Rhuan e Matheus Babi.

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