Após se destacar em Curitiba, Rhuan deve ser o substituto de Salomon Kalou no clássico contra o Vasco

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Na última quarta, o Botafogo encontrava muitas dificuldades na transição ofensiva e criava pouco na partida contra o Athletico-PR. Até que com a entrada do jovem Rhuan, a equipe cresceu no jogo, na etapa final, e abriu o placar em Curitiba. O atacante sofreu o pênalti, que originou o gol de Victor Luis, e entrou muito bem, sendo uma opção de velocidade para a equipe.

Com o desfalque de Salomon Kalou, o técnico Paulo Autuori deve optar por Rhuan, que será o provável substituto do marfinense no clássico deste domingo, contra o Vasco, às 20h30, no Nilton Santos. Vale destacar que o experiente atacante foi liberado para viajar à França para se formar na Escola de Negócios de Lyon.

Por outro lado, o técnico optou por deixar os atacantes Luis Henrique e Pedro Raul como opções no banco de reservas, já que ambos desfalcaram a equipe nas últimas partidas e tiveram problemas físicos. Keisuke Honda, por sua vez, estará de volta à equipe titular, após ser poupado contra o Athletico.

Por fim, Diego Cavalieri será o titular do gol do Glorioso neste domingo, pois Gatito Fernández segue em tratamento em virtude de uma lesão na coxa direita.