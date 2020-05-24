Após saída do Azeite Royal, Flamengo pode ficar sem outro patrocinador

Crédito: Divulgação/Flamengo

Na luta para elaborar protocolos em prol da volta aos treinos e aos jogos, o Flamengo pode ficar sem outro patrocinador. Depois de ver o Azeite Royal rescindir com o clube por conta da pandemia do novo coronavírus, o banco BS2 sinaliza que a parceria pode ser desfeita em breve. E MAIS:Flamengo deve acionar Azeite Royal na Justiça após contrato rompidoA informação inicial é do jornalista Gilmar Ferreira, do "Jornal Extra", e foi confirmada pelo LANCE!. Atual patrocinador master do Flamengo, o BS2 deve quebrar o contrato, cujo prazo é até dezembro deste ano e prevê mais duas parcelas de R$ 5 milhões a serem depositadas este ano.

Além disso, um aporte de mais R$ 10 milhões anuais para estampar o banco em outras modalidades do Flamengo, antes encaminhado, não ocorrerá mais. O cenário é atual é de conversas entre as partes para que seja alinhavado o pagamento da multa rescisória de R$ 2 milhões, prevista em contrato.