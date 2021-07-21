Após saída de titulares, Santos segue de olho em reforços "dentro da realidade"

Crédito: Divulgação/Santos FC

Santos perdeu para temporada 2021 quatro nomes de seu time titular na campanha do vice-campeonato da Copa Libertadores da América. Os zagueiros Lucas Veríssimo e Luan Peres, saíram para o Benfica-POR e Olympique de Marselha-FRA, respectivamente.O volante Pituca também deixou o Peixe e se transferiu para o Kashima Antlers, do Japão. Um dos maiores destaques dos últimos dois anos, Soteldo foi vendido ao Toronto FC, clube do Canadá que disputa a MLS (liga dos Estados Unidos).

André Mazzuco, executivo de futebol do Santos, em entrevista à Rádio Bandeirantes, comentou sobre a possibilidade de novos reforços. O Alvinegro Praiano fez cinco contratações na temporadas sem grande investimentos.

- Estamos atentos a jogadores de mais peso caso haja alguma saída. Dentro das nossas possibilidades precisamos ser assertivos e efetivos de achar o momento correto de trazer um jogador em condição apropriada para o que podemos hoje. É um monitoramento constante e esperamos não perder mais jogadores, para planejarmos melhor na sequência e que não percamos o viés competitivo que o Fernando Diniz conseguiu. Sempre atentos ao mercado interno e externo - disse.O próximo jogador que deve deixar o Santos é Kaio Jorge. O camisa 9 recusou a proposta de renovação contratual com o clube, mas não pretende deixar o Peixe de "mãos vazias".