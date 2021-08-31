Após saída de Griezmann, Barcelona anuncia a contratação de Luuk de Jong, do Sevilla

O Barcelona anunciou a contratação do atacante holandês Luuk de Jong, ex-Sevilla. Após negociar Antoine Griezmann com o Atlético de Madrid, a equipe blaugrana foi ao mercado nos últimos minutos da janela de transferência para assinar com o seu novo reforço.
Veja a tabela e simule os jogos do Campeonato EspanholO último dia da janela de transferências reservou muita emoção para o mercado espanhol. Nos últimos minutos, o Barcelona conseguiu concluir a negociação com o Sevilla para assinar com o atacante holandês Luuk de Jong, de 31 anos.
A equipe blaugrana encontrou a necessidade de assinar com o atacante holandês após a saída de Antoine Griezmann, que já estava perto de assinar com o Atlético de Madrid por empréstimo de uma temporada com opção de compra.
Em duas temporadas pelo Sevilla, Luuk de Jong atuou em um total de 94 partidas, marcando 19 gols pela equipe espanhola. O atacante já havia atuado em clubes como PSV e Twente.