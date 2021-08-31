Após saída de Griezmann, Barcelona anuncia a contratação de Luuk de Jong, do Sevilla

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O Barcelona anunciou a contratação do atacante holandês Luuk de Jong, ex-Sevilla. Após negociar Antoine Griezmann com o Atlético de Madrid, a equipe blaugrana foi ao mercado nos últimos minutos da janela de transferência para assinar com o seu novo reforço.

Veja a tabela e simule os jogos do Campeonato EspanholO último dia da janela de transferências reservou muita emoção para o mercado espanhol. Nos últimos minutos, o Barcelona conseguiu concluir a negociação com o Sevilla para assinar com o atacante holandês Luuk de Jong, de 31 anos.

A equipe blaugrana encontrou a necessidade de assinar com o atacante holandês após a saída de Antoine Griezmann, que já estava perto de assinar com o Atlético de Madrid por empréstimo de uma temporada com opção de compra.