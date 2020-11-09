Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após saída de Domènec, Rogério Ceni entra na mira do Flamengo

Técnico do Fortaleza já foi consultado pela diretoria rubro-negra, que dispensou Domènec Torrent e seus auxiliares nesta segunda-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 nov 2020 às 15:49

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 15:49

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza
A segunda-feira está com a temperatura elevada no Flamengo. Domènec Torrent sucumbiu à segunda goleada sofrida em sequência pelo Campeonato Brasileiro e, no início da tarde, foi demitido - junto aos auxiliares Jordi Gris e Jordi Guerrero. E Rogério Ceni é o primeiro nome tido como alvo pela diretoria.Aos 47 anos, Ceni comandou a atividade da manhã no Fortaleza, visando o jogo contra o Bahia desta quarta-feira, em Salvador. O departamento de futebol do Flamengo, capitaneado por Marcos Braz e que já passa a ter nomes oferecidos, irá acelerar as tratativas com o Leão do Pici e o treinador - o favorito, atualmente - nas próximas horas. Já houve consulta ao técnico.
Rogério Ceni, que também tem passagem pelo Cruzeiro, comanda o Fortaleza nesta que é a segunda passagem do ex-goleiro pelo clube cearense. Por lá, já conquistou a Série B (2018), a Copa do Nordeste (2019) e duas vezes o Estadual (2019 e 2020) e tem vínculo até o fim do Brasileiro.
QUEDA DE DOME
A atividade desta terça-feira, no CT do Ninho do Urubu, já será comandada pelo treinador Maurício Souza, atual treinador da equipe sub-20.
Domènec Torrent foi anunciado como treinador do Flamengo em 31 de julho e deixa o comando do time com 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas. O catalão deixa o time classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, para as oitavas de final da Copa Libertadores e em terceiro lugar do Brasileirão.
A demissão acontece após duas goleadas sofridas no Campeonato Brasileiro: 4 a 1 para o São Paulo, no Maracanã, e 4 a 0 para o Atlético-MG, no Mineirão. As seguidas falhas - coletivas e individuais -, em especial no sistema defensivo, também pesaram para a decisão da diretoria em demitir Dome após 99 dias de trabalho - o primeiro treino sob o comando do espanhol foi em 3 de agosto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados