Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após saída de Ceni, Marcelo Paz lamenta postura do Flamengo: 'Fez o mesmo que reclamou do Benfica'
futebol

Após saída de Ceni, Marcelo Paz lamenta postura do Flamengo: 'Fez o mesmo que reclamou do Benfica'

Presidente do Fortaleza diz que entende a decisão de Rogério Ceni, mas lamenta o fato de não ter sido procurado por nenhum dirigente rubro-negro durante a negociação...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 nov 2020 às 15:09

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 15:09

Crédito: Divulgação
Após a demissão de Domènec Torrent, nesta segunda-feira, o Flamengo agiu rápido e concluiu a contratação de Rogério Ceni em cerca de quatro horas de negociação. Se por um lado, a velocidade no acordo permitiu a chegada e a apresentação do treinador ao Rio de Janeiro já nesta terça-feira, por outro, a postura do Flamengo não agradou ao Fortaleza, antigo clube de Ceni.De acordo com o blog do PVC, Marcelo Paz, presidente do clube nordestino, lamentou a forma a qual a negociação foi conduzida. Segundo ele, nenhum dirigente do Flamengo entrou em contato com o Tricolor do Pici para informar a pretensão em contratar seu treinador.
– O Flamengo fez com o Fortaleza o mesmo que reclamou de o Benfica ter feito com ele no caso do Jorge Jesus. O Rodolfo Landim, o Bruno Spindel, todos têm meu telefone e bastava fazer uma ligação.
Já na tarde desta terça-feira, em entrevista ao ge CE, o mandatário afirmou que enfim recebeu uma ligação de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Segundo ele, o dirigente rubro-negro pediu desculpas pela forma de contato e por ninguém ter procurado o Fortaleza. Para Marcelo Paz, o assunto já é ficou para trás.
- Aceitei as desculpas e bola para frente.
Rogério Ceni tinha vínculo com o Fortaleza até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021. Há menos de um mês, inclusive, o treinador havia declarado que pretendia cumprir o contrato até o final. Sobre o assunto, Marcelo Paz disse que entende a decisão de Ceni, mas afirma que ele errou ao dar a palavra de que permaneceria no Fortaleza e não cumprir.
- Recebi com surpresa, porque ele me deu a palavra e inclusive publicamente. Eu acreditava que íamos até o final de fevereiro, como o planejado, mas ele conversou comigo disse que era uma situação extra, que podia não aparecer mais na carreira dele, que tinha muita gratidão ao Fortaleza, e tenho gratidão à ele sim por todo o legado positivo que ele deixa no clube.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados