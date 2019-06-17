Após rodada, semifinalistas da Taça das Comunidades são definidos

Taça das Comunidades 2019 Crédito: Divulgação

A Taça EDP das Comunidades movimentou os bairros da Grande Vitória neste fim de semana. As oitavas de final aconteceram no sábado, e as quartas de final no domingo. As comunidades que avançaram às semifinais voltam a campo já no próximo domingo (23), em horários e locais a serem definidos.

No futebol masculino, Praia de Carapebus, Porto de Santana, Santa Terezinha e Paul se garantiram nas sêmis. Já no futebol feminino, Barramares, Serra Dourada III, Muquiçaba e São Francisco vão lutar por duas vagas na grande final.

Diretor geral da Central das Comunidades (CDC), Marcelo Siqueira destacou o potencial das meninas, que abriram a rodada de ontem. “Hoje com a abertura do feminino dá pra ver o diferencial que as meninas fazem, não só jogando mas também trazendo mais gente para o campo. E a comunidade passa a ver com outros olhos, quebramos esse paradigma de que mulher não pode jogar futebol. Hoje vi muitas mães que vieram ver as filhas jogando pela primeira vez e nem sabiam que as filhas jogavam assim”, pontuou.

Para a meia do time feminino de Muquiçaba, Alice Linhares da Silva, de 16 anos, as expectativas são altas. “Esse ano viemos com tudo, queremos ganhar de novo. É muito bom saber que estamos tendo mais oportunidades, mais espaço. Sempre ouvi muitas críticas, que futebol não é pra mulher, e isso acaba desmotivando muito. Mas estamos conseguindo provar, não só nosso time, mas todas aqui que estão representando suas comunidades, que temos sim muito potencial”.

Taça das Comunidades 2019 Crédito: Divulgação

A torcida compareceu em peso nesse final de semana, com o maior público em Serra Dourada III. O incentivo é fundamental durante as partidas e a torcida mais animada será premiada com um grande churrasco pelo concurso “Que Torcida é essa?”.

O evento é uma parceria entre a Central das Comunidades (CDC), a EDP e a Rede Gazeta.

Taça EDP das Comunidades

Masculino

QUARTAS DE FINAL

Praia de Carapebus (3) 0 x 0 (2) São Pedro (Pênaltis)

Santa Rita 0 x 2 Porto de Santana

Muquiçaba 2 x 3 Santa Terezinha

Paul (2) 0 x 0 (1) Praia Grande (Pênaltis)

SEMIFINAIS

Paul x Praia de Carapebus

Porto de Santana x Santa Terezinha

Feminino

QUARTAS DE FINAL

Barramares (2) 1 x 1 (0) Feu Rosa (Pênaltis)

São Pedro (5) 1 x 1 (6) Serra Dourada III (Pênaltis)

Muquiçaba 2 x 0 Praia de Carapebus

São Francisco 5 x 1 Nova Brasília

SEMIFINAIS

Barramares x Serra Dourada III