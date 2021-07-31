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Após revés no clássico, Bruno Gomes afirma que gol no início prejudicou estratégia do Vasco: 'Foi uma falha'

Com o gol no início, Cruz-Maltino teve muita dificuldade na criação das jogadas e pouco levou perigo ao gol adversário. Equipe volta a campo na quarta pela Copa do Brasil...

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 20:52

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2021 às 20:52
Crédito: Bruno Gomes lamentou o gol sofrido logo no início da partida contra o Botafogo (Rafael Ribeiro/Vasco
Após a derrota por 2 a 0 para o Botafogo no Nilton Santos, o volante Bruno Gomes afirmou que o gol de Chay logo no início da partida prejudicou o planejamento da equipe. O camisa 23 analisou o lance e disse que foi uma falha da equipe, que no fim, tomou o segundo gol em um rápido contra-ataque do adversário.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
- Demos mole de tomar um gol no começo. Foi uma falha, que destrói um pouco o que a gente tinha pensado para o jogo. Mudou muito o que a gente vinha jogando. Então, acho que foi isso, aquele gol no começo mudou um pouco. Depois, criamos chances boas, mas acabou que na falta teve o contra-ataque que a gente não conseguiu matar e eles fecharam o jogo ali - disse o volante.
+ ATUAÇÕES: Vasco tem fraco desempenho coletivo, com muitos erros defensivos, e perde o clássico para o Botafogo
Com o resultado, o Gigante da Colina permanece com 22 pontos, a quatro do G4 da Série B do Brasileirão. Além disso, a equipe foi ultrapassada pelo rival na tabela, que soma o mesmo número de pontos, mas tem mais saldo de gols (3 x 2) e balançou as redes mais vezes (21 x 19).
O próximo compromisso do Vasco será na quarta-feira, em São Januário, às 21h30, no jogo de volta das oitavas de finais da Copa do Brasil diante do São Paulo. Pela Série B, a equipe volta a campo contra o Vitória, sábado, às 19h30, no Barradão.

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