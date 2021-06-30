Após revés, Cabo fala sobre expulsão de Bruno Gomes, do Vasco: 'Vamos tratar para que isso não ocorra mais'

Crédito: Vasco alcançou a marca de quatro derrotas em oito jogos pela Série B do Brasileirão (Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco voltou a ser derrotado na Série B. Com um a menos desde os cinco minutos do primeiro tempo, a equipe tentou suportar a pressão, mas perdeu para o Goiás por 1 a 0, no Estádio Hailé Pinheiro. Na coletiva de imprensa, o técnico Marcelo Cabo lamentou a expulsão do volante Bruno Gomes, disse que foi um jogo atípico, e comentou sobre o controle emocional da equipe.

> Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro- Jogo muito difícil que a gente teve um jogador expulso logo no início e precisamos realinhar a equipe. A gente teve que abrir mão de tudo que a gente treinou. Durante o jogo a gente resistiu muito. Infelizmente tomamos aquele gol no final e a gente estava bem equilibrado dentro das possibilidades do jogo para que a gente pudesse pelo menos levar um ponto daqui - disse, e completou.

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- Acho difícil você comandar um jogo fora de casa com um jogador a menos desde os cinco minutos. Foi assim que o jogo se desenhou. Quando a gente joga em casa, você nunca viu termos problema de banco para banco. A equipe do Vasco é equilibrada. Até o jogo de hoje, não sofremos muitos cartões. Só o Bruno que foi expulso. Estamos atentos e vamos trabalhar internamente. O Bruno tem 19 anos e é um atleta em formação. Vamos tratar para que isso não mais ocorra - explicou.

Com o revés, o Cruz-Maltino segue com 10 pontos e caiu para a oitava colocação da competição nacional. No fim da partida uma confusão tomou conta da beira do campo, e Juninho foi expulso. O comandante disse que ainda não entendeu o que ocorreu, e que irá conversar com os jogadores.

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- A gente tentou tirar o jogadores o mais rápido possível para que a gente não perdesse jogadores. Até porque a gente perdeu alguns jogadores por cartão amarelo durante o jogo. O Morato lesionou e tomou o terceiro amarelo no banco em uma reivindicação que ele fez. Ainda não entendi bem quem tomou cartão e quem não tomou. Vou entender isso depois que a súmula chegar. A gente tentou tirar para que não perdesse jogador - frisou Marcelo Cabo.