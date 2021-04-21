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futebol

Após reunião de sete horas, Santos e WTorre avançam por Nova Vila

Detalhes do encontro estão sendo mantidos em sigilo, mas uma reunião nas próximas semanas deve alinhar os últimos detalhes antes da votação no Conselho Deliberativo...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 17:09

LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2021 às 17:09
Crédito: Reprodução
O Comitê de Gestão do Santos e a WTorre se reuniram por cerca de sete horas nesta terça-feira para discutirem o projeto da Nova Vila Belmiro. As duas partes fecharam um acordo para tentar blindar o clube de vazamentos sobre o teor do encontro.
O LANCE!/DIÁRIO apurou que na primeira parte do encontro, pela manhã, o arquiteto responsável, Luis Volpato, detalhou o projeto de arquitetura no novo estádio. Os representantes do Santos fizeram diversas sugestões e questionamentos sobre o projeto. Algumas mudanças devem ser feitas no projeto inicial.À noite, o arquiteto Luis Volpato publicou uma mensagem nas suas redes sociais mostrando otimista.
- O projeto avançou mais uma etapa e seguimos confiantes na realização da nova Arena - escreveu Voltpato.
Na segunda parte do encontro, que começou pouco depois das 14 horas e terminou perto das 18, os executivos da empresa apresentaram o modelo econômico para a parceria. O Santos vai ter uma participação em todas as receitas das Nova Arena, que será financiada através de um Fundo de Investimento Imobiliário.
O DIÁRIO apurou que nesse encontro o clube e a WTorre ainda não chegaram a um acordo sobre o participação do clube nas receitas. A empresa vai aprofundar o planejamento financeiro e do custo da obra para a apresentação em uma reunião a ser marcada ainda.
Além disso, o clube vai trabalhar nos trâmites com a Prefeitura de Santos para conseguir todas as aprovações necessárias para a realização da obra. Já a empresa vai trabalhar na captação de recursos.
Depois de todas as aprovações, a WTorre estima em seis meses o início das obras e 24 meses para a inauguração da Nova Vila Belmiro.

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