Após reunião de sete horas, Santos e WTorre avançam por Nova Vila

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O Comitê de Gestão do Santos e a WTorre se reuniram por cerca de sete horas nesta terça-feira para discutirem o projeto da Nova Vila Belmiro. As duas partes fecharam um acordo para tentar blindar o clube de vazamentos sobre o teor do encontro.

O LANCE!/DIÁRIO apurou que na primeira parte do encontro, pela manhã, o arquiteto responsável, Luis Volpato, detalhou o projeto de arquitetura no novo estádio. Os representantes do Santos fizeram diversas sugestões e questionamentos sobre o projeto. Algumas mudanças devem ser feitas no projeto inicial.À noite, o arquiteto Luis Volpato publicou uma mensagem nas suas redes sociais mostrando otimista.

- O projeto avançou mais uma etapa e seguimos confiantes na realização da nova Arena - escreveu Voltpato.

Na segunda parte do encontro, que começou pouco depois das 14 horas e terminou perto das 18, os executivos da empresa apresentaram o modelo econômico para a parceria. O Santos vai ter uma participação em todas as receitas das Nova Arena, que será financiada através de um Fundo de Investimento Imobiliário.

O DIÁRIO apurou que nesse encontro o clube e a WTorre ainda não chegaram a um acordo sobre o participação do clube nas receitas. A empresa vai aprofundar o planejamento financeiro e do custo da obra para a apresentação em uma reunião a ser marcada ainda.

Além disso, o clube vai trabalhar nos trâmites com a Prefeitura de Santos para conseguir todas as aprovações necessárias para a realização da obra. Já a empresa vai trabalhar na captação de recursos.