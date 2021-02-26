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Após reunião, Botafogo avança por CEO e chega a nomes finais

Claudio Hermolin, Jorge Braga e Marcus Vinícius Freire são os três profissionais que estão cotados para entrarem no Alvinegro; o segundo aparece como favorito...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 18:21

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 18:21
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Enquanto resolve assuntos envolvendo o elenco, a diretoria do Botafogo também teve uma importante pauta relacionada ao "fora de campo" do clube. Dirigentes do clube de General Severiano tiveram uma reunião no fim da tarde desta sexta-feira e chegaram aos nomes finais de possíveis candidatos a CEO.
Claudio Hermolin, Jorge Braga e Marcus Vinícius Freire são os três nomes que, após uma análise feita pela Exec, empresa contratada para filtrar as qualidades dos candidatos, ainda estão na mesa. O segundo aparece como favorito para assumir o cargo, como publicou o "Ge" e o LANCE! confirmou.
Durcesio Mello, presidente, e Vinícius Assumpção, vice-presidente do Alvinegro, participaram de uma reunião nesta sexta-feira e avançaram na questão do CEO. A tendência é que o profissional escolhido esteja trabalhando pelo Botafogo já em março.- Claudio Hermolin é CEO da Brasil Brokers Participações S.A. e tem envolvimento em empresas de imobiliária e distribuição de energia.- Jorge Braga é o fundador da 360º Graus de Resultados, empresa de consultoria especializada em recuperação e aumento de receitas. Também trabalhou na Nextel, Embratel e Telemarx Brasil.- Marcus Vinícius Freire atualmente faz consultoria na LUKIM. Foi diretor do Comitê Olímpico do Brasil (COB), CEO do Fluminense em 2017 e 2018 e trabalhou na Play9, empresa de Felipe Neto.
PROFISSIONALIZAÇÃOO CEO chega para comandar todas as áreas do clube. A contratação de um profissional desta área era uma das principais bandeiras defendidas por Durcesio Mello antes de ser eleito como presidente do Botafogo.
O nome escolhido ficará "abaixo" de Durcesio e Vinícius e terá envolvimento e participação em todas as áreas do clube, como jurídico, marketing e finanças. O esporte é comandado pelo diretor de futebol Eduardo Freeland.

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