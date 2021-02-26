Após reunião, Botafogo avança por CEO e chega a nomes finais

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Enquanto resolve assuntos envolvendo o elenco, a diretoria do Botafogo também teve uma importante pauta relacionada ao "fora de campo" do clube. Dirigentes do clube de General Severiano tiveram uma reunião no fim da tarde desta sexta-feira e chegaram aos nomes finais de possíveis candidatos a CEO.

Claudio Hermolin, Jorge Braga e Marcus Vinícius Freire são os três nomes que, após uma análise feita pela Exec, empresa contratada para filtrar as qualidades dos candidatos, ainda estão na mesa. O segundo aparece como favorito para assumir o cargo, como publicou o "Ge" e o LANCE! confirmou.

Durcesio Mello, presidente, e Vinícius Assumpção, vice-presidente do Alvinegro, participaram de uma reunião nesta sexta-feira e avançaram na questão do CEO. A tendência é que o profissional escolhido esteja trabalhando pelo Botafogo já em março.- Claudio Hermolin é CEO da Brasil Brokers Participações S.A. e tem envolvimento em empresas de imobiliária e distribuição de energia.- Jorge Braga é o fundador da 360º Graus de Resultados, empresa de consultoria especializada em recuperação e aumento de receitas. Também trabalhou na Nextel, Embratel e Telemarx Brasil.- Marcus Vinícius Freire atualmente faz consultoria na LUKIM. Foi diretor do Comitê Olímpico do Brasil (COB), CEO do Fluminense em 2017 e 2018 e trabalhou na Play9, empresa de Felipe Neto.

PROFISSIONALIZAÇÃOO CEO chega para comandar todas as áreas do clube. A contratação de um profissional desta área era uma das principais bandeiras defendidas por Durcesio Mello antes de ser eleito como presidente do Botafogo.