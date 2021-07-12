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Após retomar posição, Gabriel Pec vai para o terceiro jogo seguido como titular do Vasco: 'Não perdi o foco'

Meia-atacante vive o melhor dos três anos como profissional até aqui. Já superou o número de participações na temporada passada e soma sete gols desde que foi promovido...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 18:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jul 2021 às 18:42
Crédito: Gabriel Pec costuma dar velocidade ao time comandado por Marcelo Cabo (Rafael Ribeiro/Vasco
Esta já é, de longe, a melhor temporada de Gabriel Pec como profissional. O meia-atacante do Vasco voltou a ser titular do Vasco há duas partidas, e assim deverá continuar sendo nesta terça-feira, contra o Coritiba.- Eu continuei trabalhando forte, não perdi o foco e nem a minha motivação. O professor viu isso, conversou comigo e me deu uma nova oportunidade - celebrou Pec. E concluiu:
- Recebi essa chance e graças a Deus consegui aproveitar. Vou seguir me esforçando para continuar atuando e ajudando a equipe dentro de campo - garantiu, ao site do clube, o jogador de 20 anos.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Revelado em 2019, ele participou de oito jogos naquele ano e não fez gols. Na temporada passada, marcou o primeiro gol num total de 21 jogos. Na atual temporada, já marcou seis gols e superou em cinco o número de jogos.

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