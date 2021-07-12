Após retomar posição, Gabriel Pec vai para o terceiro jogo seguido como titular do Vasco: 'Não perdi o foco'

Crédito: Gabriel Pec costuma dar velocidade ao time comandado por Marcelo Cabo (Rafael Ribeiro/Vasco

Esta já é, de longe, a melhor temporada de Gabriel Pec como profissional. O meia-atacante do Vasco voltou a ser titular do Vasco há duas partidas, e assim deverá continuar sendo nesta terça-feira, contra o Coritiba.- Eu continuei trabalhando forte, não perdi o foco e nem a minha motivação. O professor viu isso, conversou comigo e me deu uma nova oportunidade - celebrou Pec. E concluiu:

- Recebi essa chance e graças a Deus consegui aproveitar. Vou seguir me esforçando para continuar atuando e ajudando a equipe dentro de campo - garantiu, ao site do clube, o jogador de 20 anos.

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