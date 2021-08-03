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Após resultado histórico nas Olimpíadas, Lucas Verthein chega ao Brasil e recebe placa do Botafogo

Apesar de não ter conquistado medalha, atleta do Alvinegro foi o melhor brasileiro da história do Remo na história dos Jogos Olímpicos após desempenho em Tóquio...
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Publicado em 

03 ago 2021 às 12:01

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 12:01

Crédito: Divulgação/Botafogo
Lucas Verthein foi recebido com aplausos e festa no Brasil. O atleta, que teve o melhor desempenho de um brasileiro no Remo na história das Olimpíadas após os Jogos de Tóquio, recebeu uma placa do Botafogo, clube que atua, na manhã desta terça-feira.
​+ Lucas Verthein recusou Flamengo por sequência e identificação ao Botafogo
O atleta chegou ao Brasil junto com Paulo Vinícius, seu treinador, na última segunda-feira. Após a longa viagem do Japão para as terras tupiniquins, Lucas Verthein foi recebido com uma homenagem do clube de General Severiano.Apesar de não ter conquistado medalha, o desempenho de Verthein foi histórico: o melhor brasileiro na história do Remo na Olimpíada, com um 12º lugar, uma eliminação na Semifinal - fase que nenhum outro brasileiro havia chegado na história.
Nosso campeão Lucas Verthein está em casa! Orgulhos do Fogão em Tóquio, Lucas e o técnico Paulinho foram recepcionados na sede do remo alvinegro na manhã desta terça-feira, após a participação histórica nos Jogos Olímpicos - publicou o Botafogo no Twitter.

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