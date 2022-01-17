  • Após rescisão com o Fluminense, Lucca é anunciado pela Ponte Preta; Danilo Barcelos manda recado
Após rescisão com o Fluminense, Lucca é anunciado pela Ponte Preta; Danilo Barcelos manda recado

LanceNet

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 14:25

A espera da torcida acabou. O atacante Lucca foi anunciado como reforço da Ponte Preta nesta segunda-feira. Ele assina por dois anos após acertar a rescisão de contrato com o Fluminense no final da última semana. O vínculo com o clube carioca ia até abril e o término foi amigável entre as partes.Lucca se juntou ao grupo em Itu para a pré-temporada. Ele não se reapresentou com o elenco do Fluminense na última segunda-feira e já encaminhava a saída, dependendo apenas de pendências financeiras. Haverá um parcelamento do que o clube deve ao atleta.
Lucca chegou às Laranjeiras em setembro de 2020. Contudo, nunca se firmou no setor ofensivo e foi alvo de constatação da torcida tricolor. Em quase um ano e meio, disputou 54 jogos (só 22 como titular) e fez seis gols e deu três assistências. Pela Ponte Preta em 2017, foram 61 partidas e 24 gols.
Após o anúncio, o lateral Danilo Barcelos, companheiro de Flu, publicou uma mensagem de apoio ao atacante. Ele escreveu: "Vai pra cima, irmão! Deus abençoe sempre".
