Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após rescisão com o Fluminense, Cazares se despede do Brasil e exalta Corinthians e Atlético-MG
futebol

Após rescisão com o Fluminense, Cazares se despede do Brasil e exalta Corinthians e Atlético-MG

Meia tinha contrato com o clube tricolor até o fim de 2022 e foi liberado para assinar com o Metalist, da Ucrânia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jan 2022 às 16:00

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 16:00

Após acertar a rescisão amigável de contrato com o Fluminense, Juan Cazares se despediu do Brasil em publicação nas redes sociais. Além do tricolor, o jogador teve passagem pelo Atlético-MG e pelo Corinthians. Agora, ele vai jogar no futebol ucraniano. O meia assinará com o Metalist. O contrato com o Flu ia até o fim de 2022.- Quero agradecer a todos que de alguma forma me ajudaram e me apoiaram durante o período que estive no Brasil. Desde o início fui muito acolhido e aqui vivi momentos incríveis. Foi tudo muito intenso, marquei gols, assistências, conquistei títulos e convocações. Joguei em três dos maiores clubes do Brasil - escreveu o jogador
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
- Marquei história entre os estrangeiros do Galo, joguei com ídolos e conheci a massa atleticana. Senti toda energia da torcida corinthiana e fui mais um louco no bando, e por fim, não menos importante joguei no tricolor das Laranjeiras.Obrigado a todos os torcedores, funcionários e aos meus representantes pelos grandes momentos. Agora é hora de novos desafios - completou. Cazares foi liberado dos treinamentos do Flu na última semana, apesar de ter se reapresentado com o restante no elenco no último dia 10. O meia chegou com status de titular, mas sofreu com a própria irregularidade e nunca se firmou. Foram 37 jogos, sendo 26 como reserva. Ele marcou um gol – contra o ex-clube Corinthians – e deu quatro assistências.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
Cazares se junta a Lucca na lista de jogadores que estavam na equipe e não ficam. O meia ganhou a concorrência de Nathan, uma das principais contratações do ano, além de Paulo Henrique Ganso, que volta de lesão. Jhon Arias e Gabriel Teixeira também podem atuar no setor.
Crédito: CazarestinhacontratocomoFluminenseatéofinalde2022(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda o que muda com lei sobre direito do trabalhador a folgas para exames
Imagem de destaque
Obras de drenagem interditam avenida com acesso à BR 101 em São Mateus
Juliano Floss venceu a 14ª Prova do Líder do BBB 26 e assumiu a liderança pela primeira vez na competição (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)
Juliano Floss vence prova e conquista liderança pela segunda vez consecutiva no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados