Após rescindir com o Vasco, Jordi é anunciado pelo Paços de Ferreira

O goleiro Jordi, ex-Vasco da Gama é o mais novo reforço do Paços de Ferreira-POR. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, por meio das redes sociais do clube da primeira divisão portuguesa. No início do mês, o atleta conseguiu uma liminar na Justiça do Trabalho do Rio, que determinou a rescisão contratual com o Cruz-Maltino. O fim do vínculo já havia sido publicado no BID da CBF, na última semana, e abriu o caminho para ele assinar com o novo clube. Aos 26 anos, Jordi vai atuar pelas próximas duas temporadas em Portugal. Na ação judicial contra o ex-clube ele alegou não recolhimento do FGTS desde 2017, não quitação de parcela do 13º salário e férias do mesmo ano, além do não pagamento de premiação de 2019 e dos salários e férias de 2020;