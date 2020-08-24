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Após rescindir com o Vasco, Jordi é anunciado pelo Paços de Ferreira

Goleiro de 26 anos conseguiu liminar na Justiça do Trabalho para encerrar vínculo com o Cruz-Maltino e foi anunciado como em clube que joga a primeira divisão portuguesa...

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 14:11

LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 14:11
Crédito: (Divulgação/ Paços de Ferreira FC
O goleiro Jordi, ex-Vasco da Gama é o mais novo reforço do Paços de Ferreira-POR. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, por meio das redes sociais do clube da primeira divisão portuguesa. No início do mês, o atleta conseguiu uma liminar na Justiça do Trabalho do Rio, que determinou a rescisão contratual com o Cruz-Maltino. O fim do vínculo já havia sido publicado no BID da CBF, na última semana, e abriu o caminho para ele assinar com o novo clube. Aos 26 anos, Jordi vai atuar pelas próximas duas temporadas em Portugal. Na ação judicial contra o ex-clube ele alegou não recolhimento do FGTS desde 2017, não quitação de parcela do 13º salário e férias do mesmo ano, além do não pagamento de premiação de 2019 e dos salários e férias de 2020;
O Vasco pode recorrer da decisão, mas tenta um acordo com o goleiro e seus representantes de forma extrajudicial para pôr fim à disputa.
Aos 26 anos, Jordi foi revelado nas categorias de base de São Januário e fez a estreia no profissional em 2014. No ano passado, teve uma temporada de destaque, quando foi emprestado ao CSA. A pedido do então técnico Abel Braga, retornou ao Vasco no início da atual temporada. O contrato dele com o clube tinha término previsto para 30 de junho de 2021.

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