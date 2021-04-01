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futebol

Após rescindir com o Santos, Laércio é anunciado pela Chapecoense

Jogador assinou um contrato até o final de 2002 com o clube catarinense...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 18:46

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 18:46
Crédito: Laércio fez 16 jogos e um gol coma camisado Santos (Crédito: Ivan Storti/SantosFC
Depois de acertar a rescisão contratual com o Santos, o zagueiro Laércio foi anunciado como novo reforço da Chapecoense na tarde desta quinta-feira. O jogador assinou um contrato até o final de 2022 com o clube catarinense.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista“Para mim é motivo de muito orgulho vestir a camisa de um time de Série A, um time de peso. Me sinto muito feliz”, afirmou o jogador.
Contratado por indicação do ex-técnico Cuca, Laércio foi registrado pelo Santos em outubro do ano passado nos únicos dias em que o Peixe ficou livro do transferban da Fifa. No entanto, ele não conseguiu ganhar espaço no clube, muito menos agradar ao torcedor do Santos.O contrato de Laércio com o Santos terminava no final do ano, mas ele não estava nos planos do técnico Ariel Holan. Ele fez 16 jogos e 1 gol com a camisa do Peixe.

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