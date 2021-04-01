Após rescindir com o Santos, Laércio é anunciado pela Chapecoense

Depois de acertar a rescisão contratual com o Santos, o zagueiro Laércio foi anunciado como novo reforço da Chapecoense na tarde desta quinta-feira. O jogador assinou um contrato até o final de 2022 com o clube catarinense.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista“Para mim é motivo de muito orgulho vestir a camisa de um time de Série A, um time de peso. Me sinto muito feliz”, afirmou o jogador.

Contratado por indicação do ex-técnico Cuca, Laércio foi registrado pelo Santos em outubro do ano passado nos únicos dias em que o Peixe ficou livro do transferban da Fifa. No entanto, ele não conseguiu ganhar espaço no clube, muito menos agradar ao torcedor do Santos.O contrato de Laércio com o Santos terminava no final do ano, mas ele não estava nos planos do técnico Ariel Holan. Ele fez 16 jogos e 1 gol com a camisa do Peixe.