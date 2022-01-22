Após rescindir com o Fluminense, Cazares é anunciado pelo Metalist, da Ucrânia

Neste sábado, Cazares utilizou as redes sociais para se despedir do Fluminense. Apesar de ter contrato até o fim desta temporada, o meia recebeu uma proposta e rescindiu com o Tricolor na última terça-feira. Ele foi anunciado pelo Metalist, da Ucrânia, agradeceu ao clube carioca pelo ano em que vestiu as três cores e relembrou sua trajetória no Brasil. - Quero agradecer a todos que de alguma forma me ajudaram e me apoiaram durante o período que estive no Brasil. Desde o início fui muito acolhido e aqui vivi momentos incríveis. Foi tudo muito intenso, marquei gols, assistências, conquistei títulos e convocações. Joguei em 3 dos maiores clubes do Brasil. Marquei história entre os estrangeiros do Galo, joguei com ídolos e conheci a massa atleticana. Senti toda energia da torcida corinthiana e fui mais um louco no bando, e por fim, não menos importante joguei no tricolor das Laranjeiras. Obrigado a todos os torcedores, funcionários e aos meus representantes pelos grandes momentos. Agora é hora de novos desafios! - escreveu.