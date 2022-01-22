Após rescindir com o Fluminense, Cazares é anunciado pelo Metalist, da Ucrânia

Neste sábado, Cazares utilizou as redes sociais para se despedir do Fluminense. Apesar de ter contrato até o fim desta temporada, o meia recebeu uma proposta e rescindiu com o Tricolor na última terça-feira. Ele foi anunciado pelo Metalist, da Ucrânia, agradeceu ao clube carioca pelo ano em que vestiu as três cores e relembrou sua trajetória no Brasil. - Quero agradecer a todos que de alguma forma me ajudaram e me apoiaram durante o período que estive no Brasil. Desde o início fui muito acolhido e aqui vivi momentos incríveis. Foi tudo muito intenso, marquei gols, assistências, conquistei títulos e convocações. Joguei em 3 dos maiores clubes do Brasil. Marquei história entre os estrangeiros do Galo, joguei com ídolos e conheci a massa atleticana. Senti toda energia da torcida corinthiana e fui mais um louco no bando, e por fim, não menos importante joguei no tricolor das Laranjeiras. Obrigado a todos os torcedores, funcionários e aos meus representantes pelos grandes momentos. Agora é hora de novos desafios! - escreveu.
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> Veja a tabela do Carioca 2022Além de Cazares, outros jogadores também deixaram o Fluminense, através de rescisão ou por não terem renovado o contrato, como Lucca, Pablo Dyego, Frazan e João Lopes. O Tricolor segue na pré-temporada, em preparação para o Campeonato Carioca, e fará sua estreia no dia 27, às 20h30, contra o Bangu.