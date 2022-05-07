Após repercussão do encontro com Jorge Jesus, Kleber Leite critica Landim e pede desculpas ao Mister

Após o "grande barulho" causado pelas declarações dadas por Jorge Jesus e publicadas por Renato Maurício Prado, no UOL, Kleber Leite voltou a se manifestar nesta sexta. O ex-presidente do Flamengo classificou como "inacreditável" a repercussão do caso e fez críticas a Rodolfo Landim e ao empresário de Paulo Sousa, entre outros.Em texto publicado em seu blog, Kleber Leite relatou a visita de Jorge Jesus e Renato Maurício Prado a sua residência, onde assistiram ao empate em 2 a 2 entre Flamengo e Talleres (ARG), pela Libertadores. Sobre as declarações do Mister, o ex-mandatário afirmou que nada do que havia ouvido na conversa "representava novidade" para ele.

- Como, por exemplo, ter a certeza de que adoraria ele voltar a dirigir o Flamengo. Da mesma forma, de que isto não seria simples neste momento, pois após o dia 20, desvinculado de seu compromisso com o Benfica, teria que cuidar da vida, ganhar o sustento da sua família.Enfim, no papo, rigorosamente, disse o óbvio, com sinceridade absoluta, diria mesmo, infantil, sem nenhuma maldade - escreveu.Kleber Leite ainda relatou que, após a publicação da reportagem, Jorge Jesus o ligou preocupado após funcionários da TV Globo terem o contatado "aborrecido", segundo o ex-presidente, pois o Mister havia dado uma entrevista ao programa "Bem, Amigos", que será exibido na próxima segunda. Jornalista de formação, Kleber Leite classificou como "ingenuidade" alguém "achar que alguma notícia possa ficar na prateleira, durante uma semana, sem ser furada"- Alguém tinha alguma dúvida de que Jorge Jesus alimentava o desejo de um dia voltar a dirigir o Flamengo? Alguém tem dúvida de que, após o dia 20, totalmente livre e desimpedido, Jorge Jesus estará em algum clube, até porque, precisa trabalhar para sustentar sua família? - questionou Kleber Leite em texto publicado no blog, nesta noite.Sobre a postura do presidente Rodolfo Landim, Kleber Leite afirmou que o mandatário "preferiu colocar lenha na fogueira, criticando Jorge Jesus de forma injusta". Por fim, o ex-presidente disse que, "se pudesse voltar atrás", não realizaria o encontro com JJ novamente.