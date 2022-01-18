Após renovar com o Flamengo, Arrascaeta avisa: 'Responsabilidade é continuar ganhando títulos'

Na manhã desta terça-feira, o Flamengo oficializou a renovação de contrato de Arrascaeta, que terá uma valorização salarial, até 2026. Depois do anúncio, o meio-campista comemorou ter firmado o acordo com o Rubro-Negro e explicou por que quis permanecer na Gávea por mais tempo. Além disso, o camisa 14 também destacou que a sua responsabilidade é conquistar títulos.> Primeiras movimentações do Flamengo no mercado da bola indicam padrão- Era o que todo mundo queria. Tanto torcedores e dirigentes quanto Daniel e eu. A gente queria ficar aqui, sabemos que vai dar certo. Então, estou muito feliz, muito grato por tudo o que o clube tem me oferecido, a torcida. Minha responsabilidade é continuar ganhando títulos para continuarmos sendo felizes - disse o meia, à Fla TV.

Por falar em levantar troféus, este é um dos objetivos de Arrascaeta. O jogador ressaltou a grandeza do Flamengo e lembrou que o time luta por campeonatos todos os anos. De acordo com ele, em 2022 não será diferente.

- A gente sabe que está num grande clube e todo ano briga por coisas importantes. Então, não vai ser diferente esse ano. Continuar lutando para a gente ganhar mais título.

> Fla já sabe quando estreia! Veja a tabela do CariocãoO camisa 14 também foi perguntado sobre como é ser ídolo da Nação. Nesse sentido, Arrascaeta destacou que sempre foi muito bem recebido no Fla e que precisa retribuir a gratidão que sente dentro de campo. Por fim, o meia mandou um recado para a torcida rubro-negra.

- Como sempre falo, desde o primeiro dia que cheguei aqui, sempre me receberam muito bem. Sou muito grato por tudo isso, e a gente tem que retribuir tudo isso no campo - disse.

- Vai ter Arrasca por muito tempo. Obrigado pelo carinho de sempre. Continuamos juntos - finalizou.