Após renovação, João Pedro Tchoca vive expectativa para disputa do Paulistão Sub-20 pelo Corinthians

O zagueiro João Pedro Tchoca vive expectativa para a próxima competição pelo Sub-20 do Corinthians. Após renovar seu contrato com o clube, o defensor espera fazer um bom Campeonato Paulista. O Timão estreia nesta quarta-feira (4), às 15h, contra o São Caetano, fora de casa.> GALERIA - Fotos da nova camisa do Corinthians, que faz homenagem a 2012

O defensor renovou seu vínculo com o Corinthians até março de 2025, com multa rescisória avaliada em 20 milhões de euros (104,5 milhões de reais na cotação atual). Antes, seu vínculo era válido até o começo de 2023.

- Para mim, foi um sonho realizado renovar meu contrato com este clube que sempre acreditou no meu potencial. Quero retribuir a confiança ajudando meus companheiros a fazer um excelente Paulistão. Estamos focados na estreia e queremos conquistar os resultados que buscamos para alcançar grandes coisaslá na frente - destacou o atleta de 18 anos.

> TABELA - Confira a tabela e simule os jogos do Timão na Libertadores

O Corinthians se encontra no Grupo 9 do Campeonato Paulista. Além do São Caetano, a equipe terá pela frente Santo André, São Bernardo, ECUS e União Suzano na disputa da primeira fase da competição.

Tchoca iniciou sua carreira no Desportivo Brasil, de São Paulo, e chegou ao Timão em 2019 para integrar o elenco Sub-17. No mesmo ano, sofreu uma grave lesão no joelho que, somado aos impactos da pandemia, o deixou quase duas temporadas longe dos gramados.

O zagueiro voltou a atuar apenas em junho de 2021 já pela equipe Sub-20, participando de 20 jogos no ano passado e anotando um gol. Tchoca foi chamado por Vítor Pereira para completar o treino da equipe antes da viagem para Cali, onde o Timão enfrenta o Deportivo Cali na quarta-feira (4), às 21h, pela Libertadores.