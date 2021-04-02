Após rejeitar Palmeiras e Grêmio, Borré entra no radar do Galo segundo imprensa argentina

O atacante Rafael Borré, do River Plate, que negociou sua vinda para o Brasil com Palmeiras e Grêmio, o Atlético-MG pode ser o próximo a tentar trazer o colombiano, de 25 anos. Pelo menos é o que diz a imprensa argentina. -A informação que tenho é que o querem- disse o jornalista Mariano Closs, do programa F 12, da ESPN argentina,que também falou que Borré poderia vir a negociar com o Galo com o mesmo grupo empresarial que estaria por trás do negócio com outros clubes brasileiros.Essa informação contradiz o que disse Rodrigo Caetano, diretor de futebol do alvinegro, que afirmou que o alto valor do negócio inviabilizaria a chegada do atacante. Borré tem contrato com o River Plate até 30 de junho e já pode assinar um pré-contrato com outras equipes. As falhas nos acertos com Palmeiras e Grêmio foram, de acordo com a ESPN Argentina, pelo alto custo financeiro e no caso do Tricolor, se o time gaúcho teria condições de arcar com salários e as luvas pedidas.