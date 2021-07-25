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Após reencontro, Gerson recebe presente e relembra período com Jesus no Flamengo: 'Ele me resgatou'

Treinador e volante se enfrentaram em amistoso de pré-temporada neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2021 às 20:24

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 20:24

Crédito: Divulgação/Benfica
Um reencontro rubro-negro marcou o amistoso entre Benfica e Olympique de Marselha neste domingo, em Lisboa. Após o empate em 1 a 1 em Lisboa, Gerson e Jorge Jesus se encontraram pela primeira vez após a saída do Flamengo e mostraram que a passagem pelo clube brasileiro ficou guardada na memória.
+ ATUAÇÕES: Bruno Henrique faz barba, cabelo e bigode e recebe a maior nota do FlamengoEm imagens divulgadas pelo Benfica, é possível ver o encontro da dupla no Estádio da Luz com direito a um presente do treinador para o volante. Em contrapartida, o atleta não poupou elogios e reconheceu a importância de Jesus para a volta por cima na carreira.
- Ele me devolveu a felicidade e me deu a oportunidade de jogar futebol. Foi ele que me resgatou. Só tenho a agradecer a ele e a todo o estafe. Fiz grandes amigos ali. Torço por ele. Onde ele estiver, torço para que dê tudo certo.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro
O amistoso fez parte da pré-temporada das equipes de olho no início das competições nacionais. Após dois anos no Flamengo, Gerson foi negociado com o Olympique de Marselha nesta janela de transferências por uma valor que pode chegar até 30 milhões de euros.

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