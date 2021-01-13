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Após reapresentação 'turbulenta', Flamengo volta a trabalhar no Ninho

Após protestos na terça-feira, o CT do Ninho do Urubu teve uma tarde de tranquilidade...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2021 às 19:55

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 19:55

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Após a turbulenta reapresentação de terça-feira, com direito a protesto de torcedores na porta do Ninho do Urubu, o elenco do Flamengo voltou a trabalhar no CT nesta tarde com uma aparente tranquilidade. A atividade deu sequência à preparação para o jogo contra o Goiás, na próxima segunda, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pressionado após três partidas sem vitórias, o confronto com o Esmeraldino ganhou ares de decisão para o clube.
Em campo, o técnico Rogério Ceni busca um substituto para o meia Gerson, que cumprirá suspensão automática. João Gomes e Diego Ribas são os mais cotados. Já no gol, a expectativa é pelo retorno de Diego Alves, baixa nas últimas três rodadas. Nesta quarta, o camisa 1 fez trabalhos leves com bola no gramado, junto ao fisioterapeuta Márcio Puglia, e ainda é tratado como dúvida.> Confira a tabela e simule as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro!Os resultados recentes fizeram o Flamengo cair para a quarta colocação do Campeonato Brasileiro (veja a classificação acima). Com 49 pontos, contudo, o time de Rogério Ceni segue na disputa pelo título. São Paulo, com 56, Internacional, com 53, e Atlético-MG, com 50, estão acima do Rubro-Negro.

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