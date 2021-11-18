Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após realizar exame, Bruno Henrique não preocupa o Flamengo para a final da Libertadores
futebol

Após realizar exame, Bruno Henrique não preocupa o Flamengo para a final da Libertadores

O exame não constatou lesão e, dessa forma, Bruno Henrique não deve desfalcar o Flamengo para a partida do dia 27...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 nov 2021 às 15:34

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 15:34

O Flamengo informou que um exame realizado nesta quinta-feira constatou uma tendinopatia no tendão patelar do joelho esquerdo de Bruno Henrique. Dessa forma, o atacante do Rubro-Negro não preocupa a comissão técnica para a final da Libertadores, que está marcada para o dia 27 de novembro. > ATUAÇÕES: Bruno Henrique e Rodinei garantem vitória do FlamengoSegundo o Flamengo, o atacante já iniciou o tratamento visando a grande final contra o Palmeiras. O jogador seguirá uma programação para reduzir as dores no local e a tendência é que esteja em campo na decisão no Uruguai.
O lance que preocupou os torcedores aconteceu na vitória sobre o Corinthians por 1 a 0, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bruno Henrique entrou no segundo tempo, mas sentiu dores logo após uma finalização defendida por Cássio.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
O técnico Renato Gaúcho, inclusive, chegou a cogitar tirá-lo de campo e terminar a partida com um homem a menos. No entanto, uma conversa com o atacante na beira do gramado tranquilizou o treinador, e, minutos depois, o camisa 27 sacramentou a vitória para o Flamengo.
- Bruno Henrique temos que esperar 24h. Mas eu conversei com ele, e eu falei que ia tirá-lo e terminar o jogo com dez. Mas ele disse para deixá-lo e isso me deixou mais tranquilo. Vamos aguardar 24h, e o Departamento Médico vai avaliar - revelou Renato durante a coletiva.
Crédito: Mesmocomdoresnojoelho,BrunoHenriquesacramentouavitóriadoFlamengo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crédito imobiliário com recursos da poupança somou R$ 11,8 bilhões em fevereiro
Imagem de destaque
A bebê iraniana que sobreviveu a ataque de Israel que matou sua família – e virou símbolo no Irã
Imagem de destaque
O “passão” do gigante capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados