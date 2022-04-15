Após quebrar jejum em 2021, Flamengo tenta engatar sequência de vitórias marcantes sobre o São Paulo

Foram nove encontros com o São Paulo entre outubro de 2017 e fevereiro de 2021 nos quais o Flamengo não conseguiu vencer o rival: seis derrotas e três empates. Até que, no Brasileirão do ano passado, o Rubro-Negro "lavou a alma" com duas vitórias sobre o adversário: 5 a 1 no Maracanã e 4 a 0 no Morumbi. Neste domingo, pelo Brasileiro, o time de Paulo Sousa quer confirmar a evolução com uma atuação convincente em mais um confronto com o Tricolor.E MAIS: Flamengo chega a 17 saídas de jogadores em 2022; confira a lista!- As dinâmicas da equipe mudam. O Mister está implementando isso desde que chegou, estamos mais acostumados. Já sabemos o que fazer melhor dentro de campo, sabemos onde está o companheiro. Isso agiliza muito o processo. Temos evoluído e tem muito a mais para fazer - afirmou Everton Ribeiro, à "FlaTV", ao ser questionado sobre o estilo de jogo pedido por Paulo Sousa.Com 17 partidas no comando do Flamengo Paulo Sousa começa a ver um time com algumas das características que deseja. Foi assim contra o Talleres, em jogo no qual o Rubro-Negro venceu, pela fase de grupos da Libertadores, no Maraca, e teve o desempenho elogiado, mas ainda com ajustes a serem feitos. Os treinos desta sexta e sábado serão usados pelo treinador nesta sentido.DECISIVO, BRUNO HENRIQUE É DÚVIDA
Por conta de um trauma sofrido no último jogo, Bruno Henrique não treinou com o grupo nesta quinta e será reavaliado nesta manhã no Ninho do Urubu. Caso sua ausência se confirme, o Flamengo não contará com o atacante que tem ótimos números contra o São Paulo. Nas duas vitórias recentes, o camisa 27 fez quatro gols (um no Morumbi e três no Maraca) e deu duas assistências.Confira os últimos 12 jogos entre Flamengo x São Paulo:
14/11/21 - São 0x4 Flamengo, no Morumbi, pelo BrasileirãoGols: Gabigol, Bruno Henrique e Michael (2)
25/7/21 - Flamengo 5x1 São Paulo, no Morumbi, pelo BrasileirãoGols: Bruno Henrique (3), Gustavo e Wellington (contra) (FLA); Arboleda (SPO)
25/2/21 - São Paulo 2x1 Flamengo, no Morumbi, pelo BrasileirãoGols: Luciano e Pablo (SPO); Bruno Henriqu (FLA)
18/11/20 - São Paulo 3x0 Flamengo, no Morumbi, pela Copa do BrasilGols: Luciano (2) e Pablo
11/11/20 - Flamengo 1x2 São Paulo, no Maracanã, pela Copa do BrasilGols: Gabigol (FLA); Brenner (2) (SPO)
1/11/20 - Flamengo 1x4 São Paulo, no Maracanã, pelo BrasileirãoGols: Pedro (FLA); Tchê Tchê, Brenner, Reinaldo e Luciano
28/9/19 - Flamengo 0x0 São Paulo, no Maracanã, pelo Brasileirão
5/5/19 - São Paulo 1x1 Flamengo, no Morumbi, pelo BrasileirãoGols: Tchê Tchê (SPO); Berrío (FLA)
4/11/18 - São Paulo 2x2 Flamengo, no Morumbi, pelo BrasileirãoGols: Diego Souza e Helinho (SPO); Uribe e Rodinei (FLA)
18/7/18 - Flamengo 0x1 São Paulo, no Maracanã, pelo BrasileirãoGol: Everton
22/10/17 - São Paulo 2x0 Flamengo, no Morumbi, pelo BrasileirãoGols: Lucas Pratto e Hernanes
2/7/17 - Flamengo 2x0 São Paulo, no Luso-Brasileiro, pelo BrasileirãoGols: Paolo Guerrero e Diego