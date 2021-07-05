Após quatro jogos sendo vazada, defesa do Palmeiras passa ilesa no Brasileirão

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras venceu o Sport neste domingo (4) pelo placar de 1 a 0, com gol marcado por Gustavo Scarpa. Além da terceira vitória consecutiva, esse placar marcou um importante feito da equipe – após quatro jogos, o time de Abel Ferreira não sofreu gols.O êxito fora de casa colocou fim na terceira pior sequência de gols sofridos da Era Abel: o Palmeiras já havia ficado cinco jogos consecutivos sendo vazado (São Bento, Defensa y Justicia, Flamengo, Defensa y Justicia, São Paulo), além de uma outra sequência de quatro confrontos (Coritiba, São Paulo, Atlético-GO e Atlético-MG). Com nove jogos no Campeonato Brasileiro, os palmeirenses só não sofreram gol em dois deles – além desta, em Recife, teve também o triunfo sobre o Juventude, por 3 a 0.

Isso coloca a equipe como a sétima pior defesa do torneio, com 10 tentos sofridos – Chapecoense (17), Internacional (14), Bahia (13), São Paulo, América e Juventude (11) estão na frente. Ao lado do Palmeiras, estão Ceará e Red Bull Bragantino. Só nessa sequência, encerrada diante dos pernambucanos, foram 7 gols sofridos. Após o confronto, o técnico Abel Ferreira fez questão de destacar o feito defensivo do time, exaltando o trabalho do grupo e da comissão.– Representa trabalho, porque não fazemos nada sem trabalho. Representa treino, porque, mesmo com pouco tempo, utilizamos o tempo que temos, e compromisso dos jogadores. Por isso melhoramos nossos números defensivos.