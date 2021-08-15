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Após quase seis anos, Renato Augusto volta para a Neo Química Arena pelo Corinthians; relembre

Última vez em que o meia defendeu o Timão no estádio foi em novembro de 2015, com vitória por 2 a 1 em partida contra o Coritiba, pelo Brasileirão daquele ano...

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 ago 2021 às 07:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Falta muito pouco para o torcedor do Corinthians rever Renato Augusto usando novamente a camisa do clube dentro de campo. Se tudo ocorrer conforme o esperado, o meia deve fazer sua reestreia no segundo tempo do duelo com o Ceará, neste domingo, ás 16h, pela 16ª rodada do Brasileirão-2021. Após quase seis anos, a Fiel poderá curtir seu ídolo novamente na Neo Química Arena.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Contratado no fim do mês passado, mais precisamente no dia 22 de julho, Renato precisou esperar até o dia 6 de agosto pela sua regularização na janela de transferências internacionais, e no registro de atletas na CBF, para ter condições legais de jogo. Dali em diante o processo foi de recondicionamento físico, por conta de seus oito meses sem entrar em campo antes de voltar.
Quis o destino que a data da possível estreia do meia acontecesse em uma rodada em que o Timão jogará na Neo Química Arena, palco em que ele tem um retrospecto invejável em sua primeira passagem pelo clube nos anos de 2014 e de 2015, incluindo a campanha vitoriosa no Brasileirão daquele ano.E foi no campeonato nacional que Renato defendeu o Corinthians pela última vez na Neo Química Arena, em jogo que ocorreu no dia 7 de novembro de 2015, vitória sobre o Coritiba por 2 a 1, com gols de Jadson e de Lucca.
A partida teve contornos épicos, com direito a tento decisivo aos 42 minutos do segundo tempo, que encaminhou o título brasileiro do Timão, confirmado 12 dias depois em empate com o Vasco, no Rio de Janeiro. Mal sabiam os corintianos que aquela seria a despedida de Renato na Neo Química Arena. Isso porque ele não atuou nas duas partidas restantes no estádio alvinegro.
Quase seis anos depois, o tempo mostrou que o "adeus" foi, na verdade, um "até logo" que se concretizou nesta temporada. Isso proporciona que o meio-campista possa dar sequência à sua história de excelente retrospecto em Itaquera, com 43 jogos, 31 vitórias, 8 empates e apenas 4 derrotas.
Ainda sem estar 100% fisicamente e com uma programação gradativa de retorno, Renato ficará no banco de reservas neste domingo, contra o Ceará, mas já indicou que deve entrar no segundo tempo para jogar até 30 minutos. Para o reencontro ficar perfeito, vai faltar somente a presença da Fiel.

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