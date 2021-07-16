Após quase perder a perna, Raniel comemora retorno ao Santos

Crédito: Raniel teve de passar por duas cirurgias (Reprodução/ Instagram

O dia 10 de julho de 2021 nunca mais sairá da cabeça de Raniel. Após 282 dias de apreensão, onde quase perdeu a perna e chegou a pensar que não jogaria mais futebol, o atacante finalmente voltou a pisar num gramado de forma oficial no último sábado (10), no clássico entre Santos e Palmeiras, no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.Raniel relatou os momentos de desespero que passou na madrugada do dia 3 de outubro, em Goiânia, quando estava concentrado com o elenco do Peixe para o embate com o Goiás, pelo Brasileirão, e descobriu que estava com uma trombose venosa profunda na perna direita.

- Eu não sabia a gravidade da situação quando acordei, mas senti uma dor insuportável. Uma pressão enorme na minha perna, eu cheguei a gemer de dor, pois ela não parava. E assim que o doutor viu ele já falou que era suspeita de trombose e teríamos que ir para o hospital. Então já me internaram em Goiânia mesmo. E após a dor, em muitos momentos eu fiquei sem sentir a perna. Era como se ela estivesse dormente. O médico do hospital de Goiânia me disse que eu estava ali entre um ou dois minutos de perder a minha perna. Foram momentos angustiantes e que não desejo para ninguém. Tive risco de perder a perna ou até a vida. Por isso que hoje eu posso dizer que sou um milagre - afirmou o camisa 12, em entrevista à Santos TV.

Transferido para um hospital em São Paulo após a internação em Goiânia, Raniel foi submetido, no dia 4 de outubro, a uma fasciotomia e a uma drenagem de um hematoma na perna, causado pela trombose.Porém, em março de 2021, ele precisou passar novamente por uma cirurgia na região, desta vez de alongamento da musculatura posterior e de retirada de uma fibrose que limitava os movimentos do seu tornozelo. O atacante admite que, durante o período entre os procedimentos, chegou a pensar que se aposentaria.

- Se te falar que não (pensou que não jogaria mais futebol) eu vou estar mentindo. Muitas vezes passou pela minha cabeça que eu nunca mais entraria em campo novamente. Quando fiz a primeira cirurgia, ainda em outubro, eu não conseguia colocar o calcanhar no chão. Chegava animado em casa após os treinos, mas quando acordava no outro dia era uma dor absurda e eu não conseguia pisar. Cheguei a comentar com a minha esposa que estava perdendo as esperanças de poder voltar a andar normalmente. Mas depois da segunda cirurgia, no momento em que coloquei o pé no chão foi uma sensação única, pois não sentia mais a dor. Eu parecia uma criança de cinco anos comemorando que ganhou um doce. Fiquei sem saber o que fazer de tão feliz - ressaltou.

Oficialmente de volta ao Santos, Raniel diz que ficou emocionado quando viu o técnico Fernando Diniz o chamar para entrar em campo aos 32 minutos do segundo tempo clássico contra o Palmeiras, no último sábado (10), em São Paulo.

- Foi uma mistura de sensações quando o Diniz me chamou ali no Allianz. Passou um filme na minha cabeça, de toda a minha trajetória e luta diária para chegar até aquele momento. Quando o professor me chamou parecia que eu estava estreando novamente como profissional. Coração a mil por hora. Era uma coisa que cada vez eu via mais longe na minha vida, que era entrar em campo de novo. Fiquei feliz demais e até um pouco tonto na hora de entrar em campo. A perna tremeu bastante. Foi um milagre eu estar ali dentro - disse.

O camisa 12 também admitiu que seu filho Felipe foi fundamental durante o tratamento após a trombose. O menino, hoje com dois anos, ficou quase um mês internado, entre março e abril de 2020, em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) depois de sofrer um acidente doméstico que resultou em afogamento em uma piscina.

- Várias vezes eu chegava em casa p***, pois não conseguia exercer meu trabalho no CT, mas então eu via meus filhos sorrindo para mim, principalmente o Felipe, que sofreu o acidente ano passado. Meu filho passou perto de não estar mais entre nós, mas estava ali engatinhando e feliz. Eu parava para pensar: ‘Como que eu, com 25 anos na cara, vou desistir de toda uma vida que sonhei, sendo que meu filho de dois anos lutou pela vida com nove meses e hoje é um milagre?’ Ele me deu muita força para continuar acreditando - afirmou o atacante, bastante emocionado.

Após passar pelas duas cirurgias e sem atuar desde o 1º de outubro de 2020, na vitória por 3 a 2 sobre o Olimpia, no Paraguai, pela fase de grupos Conmebol Libertadores, Raniel também agradeceu o trabalho do Departamento Médico do Santos FC durante o tratamento.

- Abaixo de Deus e da minha família, só tenho gratidão por todo o pessoal do Santos FC. O que eles enfrentaram comigo não foi brincadeira. Eu via no olhar de todos a preocupação comigo, o desejo de me verem bem e voltando a jogar. E isso me fazia forte demais. O ambiente de trabalho aqui é alegre demais. Por mais que eu chegasse triste, em poucos minutos já mudava o humor, pois o pessoal aqui coloca a gente para cima. A gente pensa que não, mas os pequenos detalhes fazem diferença. Os fisioterapeutas Zé Renato, Amâncio e Avelino, os médicos Galotti, Fábio, Guilherme e Alba, etc. Todos os membros do departamento médico e também da comissão são como uma família para mim, e eu faço questão de falar isso para eles todo dia - afirmou.

Com todos os problemas do último ano no passado, Raniel agora pensar apenas no futuro e sonha em retribuir o carinho que recebeu durante os 282 dias de angústia.

- Tenho muita fé de que vou voltar a ser o Raniel que eu sempre fui. Vou voltar a ser o cara que ajuda a equipe, faz gols e ganha títulos. Tudo isso que passou só me deixou mais forte. Estou super bem e ansioso demais para voltar a ajudar esse clube de verdade. Todo mundo aqui do CT está doido para me ver fazer um gol de novo. Já me falaram que quando eu marcar vai todo mundo invadir o campo para comemorar junto. Eu vou dar essa volta por cima também pela família e pela comissão do Santos FC, pois todos merecem esse momento por tudo que passaram comigo.

Por fim, o atacante aproveitou para mandar um recado a todos os torcedores que torceram por sua recuperação.