Após quase dois anos sem atuar, zagueiro sub-20 do Corinthians vive expectativa de volta aos gramados

Crédito: Divulgação/Corinthians

O zagueiro João Pedro Tchoca, do Corinthians sub-20, voltará a atuar pelo clube após um ano e oito meses sem jogar, por conta de uma lesão no joelho e de todo o período de pandemia. O defensor é uma das opções de Tarcísio Pugliese para a estreia do Timão no Brasileiro sub-20 neste sábado, diante do Internacional, no Parque São Jorge.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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- A expectativa é muito grande. Para um atleta de 17 anos, ficar todo este tempo sem jogar, é muito complicado. O tempo longe dos gramados mexe com aspectos físico, técnico e emocional. Já recuperado, busco dia após dia retomar o alto nível e acredito que isso vem funcionando. Agora, foco totalmente neste Brasileiro para buscar uma boa campanha com o Corinthians - disse o zagueiro.

Em 2021, o atleta fará sua estreia pelo sub-20 do Corinthians. O Brasileiro é a oportunidade para o defensor retomar sua sequência de jogos e conquistar seu espaço.

- Não vejo a hora de estrear no sub-20. Vou atuar ao lado e contra jogadores muito mais velhos que eu. Isso vai me trazer experiência e evolução. Eu estou me doando muito para esse momento - falou o jogador.