Após quase cinco meses, Dudu recebe faixa e medalha de campeão paulista pelo Palmeiras

Crédito: Divulgação/Palmeiras

O atacante Dudu, que está emprestado ao Al-Duhail, do Catar, postou nos stories do Instagram, nesta quinta-feira (31), um foto com a faixa e medalha de campeão paulista de 2020, quase cinco meses após a conquista da competição.

O Palmeiras foi campeão estadual no dia 08 de agosto, ao bater, nos pênaltis, a equipe do Corinthians. Com isso, o Verdão chegou aos 22 títulos e se isolou como o segundo maior campeão do torneio.

O ex-camisa 7 alviverde participou do início da temporada do clube, atuando até a décima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, mas, no dia 20 de julho, deixou o maior campeão nacional rumo ao Catar, por empréstimo.