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Após quase cinco meses, Dudu recebe faixa e medalha de campeão paulista pelo Palmeiras

Jogador atuou até a décima rodada da fase de grupos da competição, mas, em julho, foi emprestado ao Al-Duhail, do Catar
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Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 dez 2020 às 15:00
Crédito: Divulgação/Palmeiras
O atacante Dudu, que está emprestado ao Al-Duhail, do Catar, postou nos stories do Instagram, nesta quinta-feira (31), um foto com a faixa e medalha de campeão paulista de 2020, quase cinco meses após a conquista da competição.
O Palmeiras foi campeão estadual no dia 08 de agosto, ao bater, nos pênaltis, a equipe do Corinthians. Com isso, o Verdão chegou aos 22 títulos e se isolou como o segundo maior campeão do torneio.
O ex-camisa 7 alviverde participou do início da temporada do clube, atuando até a décima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, mas, no dia 20 de julho, deixou o maior campeão nacional rumo ao Catar, por empréstimo.
Ao todo, na conta atualizada, Dudu possui quatro títulos pelo Verdão: a Copa do Brasil 2015, os Brasileirões 2016 e 2018 e o Campeonato Paulista 2020.

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